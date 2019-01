El Ayuntamiento asegura que no ha denegado la Casa Zavala para la colección de Roberto Polo

El alcalde, Ángel Mariscal, ha asegurado que el Ayuntamiento de Cuenca no ha denegado la Casa Zavala ni ningún otro espacio para la colección de Roberto Polo, pero asegura que acceder a lo que pide el gobierno regional supondría desalojar a la Fundación Antonio Saura de este edificio.

El regidor sostiene que están actuando con “total transparencia” en este asunto, pero considera que la Junta no ha dado detalles sobre las obras que van a venir a Cuenca ni sobre su valor. Defiende que no hay “consenso político” respecto a la llegada de la Colección Roberto Polo, aunque no descarta que sea posible un acuerdo.

El alcalde se ha mostrado abierto a hacer “una exposición” de varios meses, a partir del mes de junio o julio, cuando concluya la muestra de Cruz Novillo en la Casa Zavala, ya en la próxima legislatura.

A la carta de Antonio Pérez pidiendo que no se deje escapar la colección Polo, Mariscal ha replicado señalando que tiene que defender la sede que tiene la Fundación Antonio Saura en la Casa Zavala. Ha hecho hincapié en que se está hablando más de la figura de Polo que de las obras que va a ceder.

El alcalde ha lamentado que no se tengan en cuenta los logros del actual gobierno municipal en materia cultural, como la donación de la obra de Gustavo Torner, y ha acusado a la Junta de no abrir el Museo de Santa Cruz. Un edificio cuyas obras, según afirmó el viernes el delegado del gobierno regional, aún no están terminadas.

Respecto a su ofrecimiento de hace año y medio de ceder la Casa Zavala a la Colección Polo, Mariscal ha indicado que las pretensiones de la Junta exceden con mucho su oferta, y que lo hizo para que Cuenca estuviese equiparada a Toledo.

Por su parte, la concejal de Cultura Marta Segarra ha criticado también el “desconocimiento absoluto” que existe sobre la obra de Polo y su valor.