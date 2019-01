Coldplay, cómo hemos cambiado

Coldplay se ha convertido en una de las bandas más importantes que ha dado el nuevo milenio. Con una propuesta cambiante que ha contado con verdaderas joyas en su discografía, los de Londres hacen repaso de su carrera con un disco en directo publicado hace unas semanas que incluye interpretaciones tan buenas como la de ‘Fix You’. Casi dos décadas nos tenemos que remontar para escuchar los inicios del grupo.

Aunque tenían, claro, margen de mejora, los chicos recabaron un buen puñado de críticas positivas en sus fronteras. Chris Martin cantaba 'Shiver' como si ya fuera una estrella consagrada y también había incorporado esos giros agudos tan característicos. Poco después cruzaron el charco para obtener el reconocimiento en Estados Unidos con temas como ‘Yellow’.

Sin embargo en 2002 llegaba el segundo disco de la banda y todo lo revolucionaba. ‘A Rush Of Blood To The Head’ está considerado por la revista Rolling Stone como uno de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, que no es poco decir, y en él desgranaban temas como ‘In my place’.

En este disco podíamos identificar cómo los Coldplay habían creado tendencia y habían sustituido a la guitarra como elemento sonoro principal por el piano, que aportaba un toque más limpio a las composiciones. Otra de las canciones alabadas de esta colección fue ‘The scientist’.

Fue aquel un disco de referencia que marcó el paso, como hicieron en ‘Speed of sound’, una apuesta arriesgada que tenía por misión acercarse al éxito ya pasado y que afianzó la posición de los londinenses en la escena mundial.

Coldplay se había alejado de las fórmulas habituales del pop rock y eso les ha dado un sello inimitable que se ha perpetuado con el tiempo. No obstante necesitaban seguir experimentando y en 2008 escogían al gran Brian Eno para producir un fantástico disco. Una explosión de sonido que se hizo canción en ‘Viva la vida’.

Aún no habían cumplido una década de existencia y ya estaban afianzados en lo más alto de las listas y con una gran parte de la crítica alabando sus giros musicales. Ya metidos en 2011 publicaron nuevo disco, ‘Mylo Zyloto’, y, como no se podían estar quietos, apostaron aquí por la electrónica casi discotequera y toques sonoros más coloridos como los de ‘Paradise’.

Fue en 2014 cuando regresaron con ‘Ghost stories’ y una equitativa mezcla de los estilos que habían estado germinando en los últimos años, una electrónica que no era constante y una serenidad en las estrofas que se venía arriba en temas como ‘A sky full of stars’.

Y si lo que estamos escuchando se llamaba ‘Un ciello lleno de estrellas’, la última parada discográfica a la que llegamos de la mano de los Coldplay es una cabeza llegan de sueños, ‘A head full of dreams’, que presentaron en 2015 y que, aunque no llegó a las cotas de repercusión de sus predecesores, siguió marcando el camino con temas como ‘Adveture of a lifetime’.