El testimonio de las trabajadoras de 'Raspeig' que siguen sin cobrar

Las trabajadoras de Raspeig siguen sin cobrar. Recordamos que se trata de la empresa adjudicataria de la limpieza en distintos institutos, consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la biblioteca regional. En total, son un centenar de trabajadoras afectadas, la mayoría, de la provincia de Toledo, aunque también hay empleadas afectadas en Albacete.

El pasado viernes denunciaban los continuos retrasos e impagos que están sufriendo. De momento, se les debe la nómina de diciembre y la paga extra de Navidad. José Luis Cerro, secretario provincial en Toledo de la Federación de Servicios de CC. OO. , dice que la empresa argumenta que tienen las cuentas embargadas por la denuncia de las trabajadoras y anuncia que a partir del día 20 de enero podrían comenzar una huelga indefinida.

Además, recuerda que la Junta está pagando religiosamente a la empresa, que no repercute ese dinero a sus empleadas

También, hemos contado con el testimonio de Marisa, una de las trabajadoras de la empresa que nos ha explicado la delicada situación que está atravesando ella y sus compañeras y pide que alguien ponga solución a esta situación.

Asegura que no han sido unas buenas navidades y que es muy complicado ir cada día a trabajar sabiendo que no has cobrado. Escucha la entrevista