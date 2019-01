Octavio Ariza deja la dirección de la UNED después de 10 años

Ha estado los últimos diez años al frente de la UNED en el Campo de Gibraltar, una institución académica que ha sido capaz de sacar adelante a más de un millar de nuevos titulados. Sobre si han servido estos diez años Ariza comenta que "menos de lo que uno quisiera, cuando se empieza un reto nuevo se plantea un objetivo y unas metas y de esas metas algunas las hemos conseguido y otras necesitan más trabajo, más tiempo o mejores circunstancias".

El director de la UNED precisa que esta "se ha convertido en parte integrante del social y cultural, creo que también ha sido mejor reconocida por nuestros conciudadanos, en ese sentido estoy satisfecho. Otros temas no tanto, me hubiera gustado llegar más lejos y hablo del edificio y de la economía... pero bueno ahora viene un relevo joven, con energía, con ánimo y con ímpetu que seguramente logrará las cosas que nosotros no hemos conseguido".

Octavio Ariza ha valorado de manera importante una de las actividades desarrolladas en los últimos años, el ciclo de conferencias "La UNED y la palabra" que ha apoyado económicamente la compañía CEPSA y por donde han pasado premios Príncipes de Asturias, diplomáticos, empresarios, periodistas, científicos, en definitiva un gran elenco de personalidades.

El director de la UNED ha querido desearle la mayor de las suertes al nuevo equipo que encabezará Charo Arias de Molina, quien hasta ahora tenía a su cargo la secretaría del centro universitario. "Desearle la mejor de las suertes al nuevo que equipo yo creo que tiene juventud, empuje y ganas como para hacerlo mucho mejor que nosotros y agradecer el trabajo del equipo que ha trabajado conmigo.