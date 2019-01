La tecnología que nos espera en 2019 (II)

Durante generaciones, la historia de la humanidad ha venido marcada por un sinfín de predicciones que brujos, druidas, gurús, chamanes, profetas o pitonisas descubrían en el fuego, en los sonidos del bosque, en sueños, en escrituras, en antiguos códices o en las estrellas. Gracias a ellas han logrado durante siglos influir notablemente en el devenir de los hechos.

En la actualidad parece que estas cosas ya no ocurren tanto. Claro que todos sabemos que está la bruja Lola o el vidente Sandro, pero por suerte parecen estar muy lejos de influir en nuestras vidas o al menos no lo hacen mucho más que el llevar o no ropa interior de color rojo en Nochevieja o leer el horóscopo en el periódico.

Quizá nos parezca que hoy en día estamos libres de ser controlados por personajes como Nostradamus, San Malaquías o Baba Vanga; y que en la actualidad nuestras decisiones se toman desde el conocimiento y la gran información que tenemos de las cosas.

Pues siento decir que no es así. En todo caso, los buenos brujos, gurús, chamanes y profetas de antaño han sabido actualizarse y esconder sus intenciones bajo sofisticados mantos que siguen envolviéndonos como lo hacían hace cientos de años.

El caso de las nuevas tecnologías no es diferente al del resto de disciplinas milenarias. Cada año las grandes consultoras tecnológicas publican sus esperadas predicciones. Se erigen en los grandes gurús que pretenden ayudarnos a tomar las decisiones más adecuadas para nuestros intereses y, aunque no nos demos cuenta, no solo dirigen nuestra siguiente compra de tecnología, sino que influyen mucho más de lo que nos gustaría en las estrategias e inversiones que empresas de todos los tamaños, e incluso gobiernos enteros, realizarán a lo largo del año.

Por supuesto que estas grandes consultoras tienen una gran visión de conjunto y un alto conocimiento de las tecnologías, pero no olvidemos nunca que también son grandes monstruos empresariales que viven de ser capaces de adelantarse a nuestras decisiones para estar en condiciones de ser justamente ellas las que nos proporcionen los productos y servicios que deseamos. ¿Qué mejor forma de lograr esto que, sencillamente, guiarnos para que sean nuestros deseos los que coincidan con los productos y servicios que -mire usted que causalidad- pensaban ofrecernos?

A pesar de todo, sabiendo que a todos nos provoca mucha curiosidad el futuro y sin ningún ánimo de guiar a nadie en ningún tipo de compra o inversión, hemos analizado multitud de estas predicciones para extraer, de entre todas ellas, los que pensamos que tienen más que ver con los ciudadanos de a pie y las creemos que más resonarán a lo largo de este 2019.

SER 3.0 #40

Ya la semana pasada comenzamos con un buen número de ellas y esta semana concluimos este repaso. Así que, si os apetece conocer nuestra propuesta sobre las tecnologías que estarán más en boca de todos para el 2019, no os perdáis el podcast del programa de la semana pasada y, sobre todo, no os perdáis el programa de esta semana.

Francisco Maciá es doctor ingeniero en Informática y profesor titular en el Departamento de Tecnología Informática y Computación de la Universidad de Alicante.

Noticias relacionadas SER 3.0 AUDIO La tecnología que nos espera en 2019