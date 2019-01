Aburto se reunirá con el ministro

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se reunirá el próximo 23 de enero con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para "trabajar" en el acuerdo para el soterramiento del paso a nivel de Feve en Zorroza, y, terminar, de esta forma, con la "esa brecha" que suponen las vías y que "ha costado 21 muertos" en este barrio bilbaíno.

José Luis Ábalos dio a conocer, en un acto del PSE-EE en la capital vizcaína celebrado el pasado fin de semana, que ya se había alcanzado un acuerdo para llevar a cabo un soterramiento del paso a nivel de Feve con una variante de trazado y se iba a proceder a la licitación del estudio informativo. Sin embargo, el alcalde afirmó afirmado "desconocer" que se haya alcanzado acuerdo alguno en torno al proyecto y "el posicionamiento definitivo" del Ministerio respecto a la eliminación de la trinchera ferroviaria en el barrio bilbaíno.

Por ello, Aburto dio a conocer este pasado martes que en la última carta remitida al ministro Ábalos le transmitió que el 23 de enero estará en Madrid y le trasladó "su disposición todo el día" para mantener un encuentro.

En declaraciones a los medios este miércoles, Aburto ha confirmado que ha recibido la llamada del ministro de Fomento para trasladarle que el 23 de enero celebrarán un encuentro en Madrid "para trabajar ese acuerdo que es necesario para que el barrio de Zorroza termine con esa brecha de los pasos a nivel, para soterrar el tren, en definitiva, en Zorroza".

Aburto ha valorado la importancia de la llamada que ha recibido de Ábalos y ha considerado que "es así como deben hacerse las cosas". "Colaborar y trabajar juntos es la forma de hacer las cosas y de cumplir con los compromisos con la ciudadanía", ha reiterado, para afirmar que "es gratificante comprobar que la semana que viene, el día 23, celebraremos ese encuentro para poner en marcha ese acuerdo y que este proyecto inicie su andadura".

Tras mostrar su deseo de que el mismo día 23 sea "posible" firmar el acuerdo, el alcalde ha destacado que "lo importante es que se celebre el encuentro con la intención de preparar el camino para que, si no puede ser el día 23, los próximos días se firme" el acuerdo.

"Los importante es que se celebre la reunión y la senda de la colaboración institucional", ha insistido, para señalar que se trata de un proyecto "financiado al 50% y muy costoso para Bilbao". En ese sentido, ha recordado que el Ayuntamiento bilbaíno "siempre ha apostado por terminar con esa brecha que ha costado 21 muertos en el barrio de Zorroza".

Aburto ha insistido en la importancia de que "se den los pasos para que la ciudadanía de Zorroza recupere la confianza en un proyecto que ya demasiadas veces se les ha prometido", ha añadido.

Por su aprte, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha afirmado que resulta "necesario e imprescindible" que el soterramiento de la línea de Feve a su paso por Zorroza para la eliminación del paso a nivel en este barrio bilbaíno "se haga cuanto antes".

Tapia se ha referido a este proyecto después de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, afirmase el pasado sábado en Bilbao que se ha llegado a un acuerdo y que está en fase de licitación el estudio para la eliminación de ese paso a nivel, en el que se han producido accidentes en los que han fallecido 21 personas.

El anuncio del acuerdo "sorprendió" al alcalde de la capital vizcaína, Juan Mari Aburto, dado que, según dijo ayer martes el regidor, "está sin firmar" el convenio que deben rubricar el Ministerio y el Ayuntamiento.

En declaraciones a los medios, Arantxa Tapia ha señalado que existe un borrador del convenio que debe firmarse para llevar adelante las obras, pero no tiene "noticias" de que se haya rubricado.

"El ministro dijo que había acuerdo. Bienvenido sea, pero primero hay que firmar el convenio, presentar la solución definitiva al Ayuntamiento y ejecutarlo", ha indicado la consejera.

Tras recordar que la "última reunión técnica" sobre este proyecto se produjo el pasado mes de diciembre, Tapia ha afirmado que resulta "necesario e imprescindible que se haga cuanto antes".

La consejera ha sido preguntada de nuevo por el posible retraso en los plazos previstos para la llegada del tren de alta velocidad a Euskadi, después de que el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, reconociera que será "complicado" que se cumpla con la fecha del año 2023.

Tapia, quien ayer mostró su preocupación por este posibilidad, ha señalado que la llegada del TAV en 2023 dependía de "dos premisas": que existieran partidas presupuestarias "suficientes" y que se trabajase con "diligencia, rigor y precisión para llegar a tiempo".

"Me gustaría que las dos condiciones se pudieran seguir dando en el futuro. Si no, es que alguna de las dos no se está cumpliendo", ha agregado Tapia en relación con el TAV, cuya financiación corresponde al Gobierno central.