Pensaba que ver los Gremlins en la Filmoteca el sábado por la tarde podría ser un buen plan. Para mí suponía revivir la experiencia de la sala a oscuras, para ellos 111 minutos sin tablets ni teléfonos móviles. Yo vi esta película con vuestra edad, les dije, pero eso fue en 1985. Ellos me miraban con una resignada complacencia. Era un paréntesis obligado, como una visita a un museo, y que en casa le esperaba el Fornite. Al llegar a la sala, me encontré con otros padres que también habían sucumbido a este ejercicio de melancolía, cuyos hijos también tenían el gesto ofuscado. Su mundo es otro, me decía una madre al acabar la película, y no le faltaba razón. Y aunque se han reído, han pasado miedo y han disfrutado como yo con 12 años, en sus cabezas no había otro pensamiento que volver a casa y salvar el mundo.

