'De invisible a invencible', charla empresarial en Eibar de Enrique Gómez Gordillo, experto internacional en Marketing y ventas

¿Por qué hay empresas que crecen y otras que cierran? ¿Cómo podemos atraer clientes a nuestro comercio? ¿Que hace que nuestra empresa se vuelva invisible? Las respuestas a estas preguntas las tiene Enrique Gómez Gordillo, consultor empresarial con más de 30 años de experiencia en el área de formación y asesoría, cuyas charlas en You Tube cuentan con más de 2.5 millones de reproducciones y son referencia habitual entre los emprendedores y empresarios de España y Latinoamérica. Su estilo directo y ameno le llevado a ser galardonado como el conferenciante de mayor audiencia en la “Semana de la Pyme” de su país, México.

Cuando se está al cargo de pequeñas empresas, muchas veces sus responsables se centran en sacar adelante el producto o servicio y pasan por alto que si no se comunica de manera habitual con el mercado, no se crece. Las probabilidades de ser invisibles son muy altas. Para revertir esta situación, al menos entre las pymes de Debabarrena, Radio Eibar organiza este encuentro empresarial bajo el título “De Invisible a Invencible. Herramientas de Marketing Para Grandes Empresarios con Negocios Pequeños”. Tendrá lugar en la nueva sala The Club 1947 de la SD Eibar , en la VIP Area del Estadio de Ipurua. La asistencia es gratuita, pero antes hay que solicitar plaza aquí.

Las sesión durará algo menos de una hora, y en ese tiempo Enrique Gómez Gordillo se centrará en varios puntos importantes para el pequeño empresario:

Una Jungla Llamada Negocios.

Pequeño, pero no Indefenso.

De invisible a INVENCIBLE.

Cinco Herramientas de Marketing.

Más allá de la PASIÓN.