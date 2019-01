El Ayuntamiento no recepcionará las obras del Mercado de San Francisco

El Ayuntamiento de Jaén ha decidido que no recepcionará las obras del Mercado de San Francisco debido a los múltiples desperfectos que presenta el suelo que puso la empresa responsable del proyecto. Así lo ha asegurado el ya exportavoz de la asociación de comerciantes, Daniel Berrios, después de reunirse con la concejala de Mercados, Yolanda Pedrosa, en el último día de la junta directiva.

Berrios dice que el suelo "no es aceptable" y asegura que finalmente la opción será "echar un nuevo suelo aunque no sabemos la solución que hará la empresa" señalando que les han pedido "una solución que sea eficaz". Sin embargo, todavía no sabe ni cuándo ni cómo se realizará esta reforma de una obra que causó polémica debido al retraso en su inicio, lo que provocó las críticas de los comerciantes ya que implicaba el cierre de las instalaciones.

El pasado mes de octubre, Ciudadanos ya denunció que el suelo que se colocó era seis veces más barato del planteado inicialmente pasando de los 57,30 euros por metro cuadrado a los 10,75 según la formación naranja. Ya en diciembre, presentaron un escrito en el registro del Ayuntamiento para pedir más información sobre este tema.

Fin de etapa

La junta directiva de la que formaba parte Berrios ha terminado su mandato al frente de la asociación. Aseguran que se van con un "sabor agridulce" después de no ver terminadas las obras del mercado de San Francisco. También se ha referido a la peatonalización del centro, un proyecto municipal que les llevó a salir a la calle el pasado mes de noviembre criticando la forma en la que se realizó y proponiendo modelos alternativos como el de la ciudad italiana de Bolonia.

La nueva presidenta es Verónica Toledano que se ocupará, junto a su equipo, de gestionar este colectivo que afronta una etapa importante en los próximos meses ya que se cumplirán, en 2020, los 150 años de vida del Mercado de San Francisco. En un comunicado, la ya anterior junta señala que "realizará una gran labor" al frente de este colectivo.