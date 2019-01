Cendón, a Óscar Puente: "¿Por qué no te callas?"

Al secretario provincial del PSOE no le han gustado las declaraciones de su compañero de partido, el alcalde de Valladolid Óscar Puente reclamando más impulso para su ciudad a costa del resto de provincias. Javier Cendón considera desafortundas, fuera de lugar y fruto del desconocimiento estas palabras y cree Puente debería pedir disculpas. Algo que querido resumir parafraseando al rey Juan Carlos y recordando dos de sus citas más famosas: el "¿Por qué no te callas?" que el monarca espetó al entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez durante la Cumbre Iberoamericana de de 2007 y el famoso “Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir” con el que pidió disculpas a los españoles tras la polémica que suscitó su viaje de caza a Botsuana en 2012.

"Yo la respuesta se la daría en dos frases que hizo populares el rey emérito", decía Cendón en la tertulia política de 'Hoy por Hoy León' antes de verbalizar estas dos sentencias de Juan Carlos I

La reacción de Cendón contrasta con la tibieza con la que el líder el PSOE de Castilla y León valoró las declaraciones de Puente. Luis Tudanca no enmendó las palabras de Puente e incluso llegó a afirmar que "Valladolid también pierde población".

Todos los partidos políticos de la provincia han criticado con dureza al alcalde de la capital pucelana y han recordado la losa que ha supuesto para León la centralización de instituciones y servicios en Valladolid.