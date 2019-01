Los espacios culturales de Madrid ya pueden solicitar el IBI cultural

Echa a andar el 'IBI cultural', una nueva medida con la que el Ayuntamiento de Madrid quiere apoyar a los espacios culturales. El objetivo es incentivar su creación, protegerlos e impedir que terminen cerrando. "Hace poco me decía un amigo: 'Qué pena que en Zaragoza se ha cerrado una librería', parece que era una librería muy querida. ¡Qué no pase eso en Madrid! Tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo posible para que las salas de música, de danza, sitios de exposiciones, librerías, no se cierren", ha dicho durante la presentación la alcaldesa, Manuela Carmena.

Con el 'IBI cultural', el Ayuntamiento de Madrid va a subvencionar los gastos de explotación de los espacios culturales. Pueden solicitarlo teatros, cines, salas de danza, circos, salas de exposición, librerías, galerías de arte y salas de música en vivo. Están excluidas las discotecas, según el concejal de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, porque "el objetivo es proteger espacios culturales precisamente contra a una presión muy fuerte de la hostelería en el centro, por ejemplo. No hay actividad más rentable en el centro, si no hubiera ninguna restricción, no habría más que eso".

El límite de la subvención es la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles de los espacios y el máximo que se ofrece es de 15.000 euros por inmueble y 66.000 por beneficiario. Si una persona tiene varios locales puede solicitar la ayuda hasta un máximo de 66.000 euros. En total, el gobierno municipal ha destinado cuatro millones de euros a esta nueva línea de ayuda. "Madrid tiene que estar delante, en el sitio más emblemático de la creación de la cultura y el Ayuntamiento debe hacer todo lo posible", decía Carmena en el evento. "Sabéis que hay una línea de subvenciones muy compleja, muy clara, que ha estado produciendo sus frutos, pero no nos podemos quedar ahí y por eso creamos cosas nuevas, como esta".

La ayuda pueden solicitarla tanto empresas privadas como las entidades culturales sin ánimo de lucro que llevan a cabo actividades culturales en la ciudad de Madrid. Entre los requisitos, se exige que el inmueble tenga actividad al menos desde el 1 de enero de 2018 porque los gastos subvencionados son los realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. Además, las entidades solicitantes tienen que ostentar la titularidad de la gestión de la sala, ya sea en régimen de propiedad, arrendamiento o cualquier otro título jurídico que lo garantice.