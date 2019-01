Xisco Campos no despeja la duda sobre su futuro

El Real Mallorca terminó una primera vuelta casi perfecta, con 33 puntos. Un objetivo que a principios de temporada hubiesen firmado muchos aficionados y que, de repetirse en la segunda vuelta, daría opciones de jugar el playoff de ascenso a primera división.

El capitán del equipo, Xisco Campos, ha valorado la primera vuelta en Ser Deportivos Baleares: "Yo creo que ha sido muy buena, sabiendo que la segunda será mucho más complicada porque los equipos se juegan mucho más".

Respecto a los objetivos marcados y si el equipo debería dar un impulso para luchar por el playoff, el jugador de Binissalem lo tiene claro: "Nos hemos marcado objetivos a corto plazo e intentamos ir partido a partido porque mirando a largo plazo te puedes atragantar con esta segunda división tan difícil".

Campos no tiene dudas en destacar "el liderazgo del míster" como una de las claves de la buena marcha del equipo, pero insiste que, lo que ha hecho posible que lleguen los buenos resultados ha sido "la unión de esfuerzos por parte de los jugadores".

El mercado de invierno se ha abierto y con la llegada de Ante Dubimir se habla de posibles salidas en la actual plantilla, una situación que, según el capitán, tiene que convivir cualquier vestuario profesional. "El jugador es consciente de ello. No es del todo agradable pero hay que tratarlo con normalidad".

Uno de los jugadores que está con el futuro en el aire es él mismo, que termina contrato en el mes de junio. En Ser Deportivos Baleares, Xisco Campos, no despeja las dudas sobre su futuro: "Trabajo para que valoren mi día adía. Yo voy a sumar y a apretar y estoy muy contento en el club". Sin embargo, el defensa deja claro que el acuerdo "dependerá de las dos partes".

Campos que en marzo cumplirá los 37 años, quiere seguir vinculado al deporte cuando se retire del fútbol. "Me he ido formando en la vertiente deportiva pero no he hecho muchos planes porque luego no salen. Estoy disfrutando de una etapa muy bonita que es jugar a fútbol y en eso estoy centrado".

Por último, y aunque es agua pasada para el futbolista, Campos ha hablado del encontronazo que tuvo en el partido de ida con el jugador del Albacete, Rey Manaj. "He tenido lesiones con una duración parecida. No tengo un mal recuerdo porque quedé inconsciente. Cuando ves las imágenes y la reacción de la familia pues sí impacta. Por ello quiero agradece todo el apoyo que tuve en ese momento", comenta el mallorquín.