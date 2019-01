Ollo: "hemos empezado a trabajar en el concurso arquitectónico de Rozalejo"

Los presupuestos de Navarra incluyen este año una partida de 2 millones de euros para adecuar el Palacio del Marqués de Rozalejo para ser utilizado como sede del Instituto de Memoria Histórica. La consejera Ana Ollo explicaba, en comisión parlamentaria que, con la partida de "adecuación de locales", se va a "dotar al edificio con instalaciones públicas para un uso general".

Una sede que "tendrá un espacio expositivo; sala de conferencias; biblioteca especializada en memoria y derechos humanos; centro de documentación, y salas de reuniones, tanto para uso del propio instituto como de las asociaciones memorialistas, con las que desde el primer momento se está trabajando". Además, la sede del Instituto acogerá los despachos de la Dirección General de Paz y Convivencia y "tendrá una sala de seminarios".

Según la consejera de Ralaciones Ciudadanas e Institucionale, "ya hemos empezado a trabajar en el concurso para el proyecto arquitectónico y para ello se utilizarán los recursos de la partida presupuestaria" para 2019.

Para la consejera Ollo, el palacio Marqués de Rozalejo, recientemente desokupado, es la "ubicación ideal" para el Instituto. "Situar la memoria, una de las políticas más invisibilizadas durante décadas, en el centro de Pamplona, sería un auténtico hito de legislatura".

Los grupos del cuatripartito están a favor de la creación de este Instituto, pero no hay consenso con la ubicación. EH Bildu no está de acuerdo con el lugar elegido. Dicen que es una decisión que no cuenta con su apoyo. Según David Anaut, "en Pamplona y la comarca hay muchos espacios que podrían utilizarse". Ha calificado la propuesta de "oportunismo político".