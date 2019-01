El PP exige la reforma del sistema de financiación autonómica

PP ha presentado en les Corts una declaración institucional, copia de una anterior presentada en 2017 cuando gobernaba Rajoy, exigiendo la reforma del sistema de financiación autonómica para que la Comunitat deje de estar infrafinanciada.

Isabel Bonig, la presidenta del PPCV, ha señalado que es sorprendente que Sánchez haya confirmado, que no se reformara el sistema hasta después de 2020, y que el gobierno valenciano no haya replicado. Bonig afirma que Puig se comprometió a mantener el nivel de exigencia al gobierno central, pero no es cierto. Ejemplo de ello dice es que este martes 15 de enero vino el ministro de Fomento y Puig no le reclamó nada.

Asimismo, Bonig afirma que los presupuestos son insuficientes y además premian a quienes quieren romper España.

Los demás grupos han anunciado que respaldarán la propuesta de resolución. Ciudadanos afirma que es urgente un nuevo sistema que mejore la financiación de las autonomías.

Por su parte el socialista Manuel Mata insiste en que el sistema de financiación se ha de cambiar, pero mientras llega, lo mejor será que el PP y Ciudadanos apoyen los presupuestos, que son lo más parecido al nuevo sistema de financiación.

Fran Ferri de Compromís, también reclama un nuevo sistema de financiación, porque los presupuestos no son suficientes, e insiste en que la inversión no llega al 10,7% de la población que es lo que supone la Comunitat en el conjunto del país.

Y Podemos, también apoya la declaración institucional pero dice que es la copia del manifiesto que la sociedad civil y los partidos suscribieron para la manifestación del 18 de octubre de 2017, y señala que como el PP no se manifestó, quiere adherirse ahora.