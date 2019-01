Rollán entrega en Pinto cerca de 6.000 euros a la ONG 'Adopta una abuelo'

El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, Pedro Rollán, ha hecho entrega este miércoles a la ONG ‘Adopta un abuelo’ en la residencia Orpea de Pinto de la recaudación íntegra de los conciertos que la Fundación Canal ha celebrado durante el pasado año. La ONG desarrolla un programa de voluntariado intergeneracional de compañía para la tercera edad en residencias de mayores.

SER Madrid Sur

Su ámbito de actuación es nacional con casi mil voluntarios y con presencia en 41 residencias, repartidas en 24 provincias de 34 ciudades españolas. En la Comunidad de Madrid tienen voluntariado en 14 residencias de 10 municipios,de ellos una en Pinto, en la zona sur de Madrid.

Rollán ha entregado el cheque simbólico al presidente de la ONG, Alberto Cabanes, para ayudar a la continuidad de este programa. El consejero valoraba iniciativas como ésta que ponen en valor al mayor y todo lo que puede aportar, además de la apuesta por iniciativas intergeneracionales.

Cabanes asegura que actualmente tienen en lista de espera más de 12.000 voluntarios.“Todo surgió cuando visitando a mi abuelo en la residencia conocí a Federico Lázaro y me dijo que su mayor deseo era haber tenido un nieto”. Así que Cabanes ‘lo adoptó’ visitándole y creando un vínculo con él. Nació entonces ‘Adopta un abuelo’, que cuenta con voluntarios, dos por mayor, que hacen un acompañamiento recurrente, siempre a la misma persona, para generar un vínculo.

Gloria tiene 19 años, vio la iniciativa en Instagram y le pareció “muy interesante”. Además, al tener un abuelo en una residencia, sabía que había muchos mayores a los que nadie les iba a visitar y por eso decidió apuntarse a este programa y ser voluntaria. “La abuela a la que he ‘adoptado’ tiene un gran corazón, me encanta. Los mayores molan”. Con su ‘abuela’ juega, habla, toma café, come chocolate o le pinta las uñas. Todo le hace sentirse muy bien y coger experiencia de lo que le cuenta.

Los conciertos de la Fundación Canal son gratis, pero el público puede reservar un asiento a cambio de un pequeño donativo de 2,5 euros y evitar esperas. De esta forma, durante los últimos cinco años ha donado más de 19.000 euros en proyectos sociales. Entre las entidades receptoras de esta ayuda se encuentran Cruz Roja, Fundación RAIS o Mensajeros de la Paz. Este año la donación se destinará a la Federación de Enfermedades Raras (FEDER).

