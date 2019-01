¿Qué le pasa, doctor?

Este miércoles, los médicos de Atención Primaria de todo el país dejaban sus consultas durante diez minutos para concentrarse a las puertas de sus centros de salud y exigir a los gobiernos autonómicos que "adopten de forma inmediata las medidas necesarias para dignificar la Atención Primaria".

A las 8:30 de la mañana, el Dr. Víctor Pedrera tiene asignados hoy cuatro pacientes a los que solo podrá dedicar poco más de 3 minutos y medio antes de que comience el turno de las 8:45.

A las 9:30, le esperan siete pacientes en 15 minutos a los que tendrá que atender en algo más de dos minutos.

Cuando termine su jornada, habrá pasado consulta con 44 personas. Sin embargo, hará lo imposible por pasar con cada una de ellas el tiempo que necesiten y no se marchará hasta que no las haya recibido a todas. Mientras, personas enfermas, niños y ancianos comienzan a agolparse en la sala de espera. Una escena que se repite cada día en todo el país "y la gripe aún no ha alcanzado su punto más álgido".

Carta de renuncia hecha pública por una doctora de Atención Primaria / Redacción Médica

"La situación ha llegado a niveles caóticos", cuenta. Sin embargo, "no se puede quejar": médicos de otros centros de salud de la provincia de Alicante tienen cita hasta con 70 y 80 pacientes en un solo día.

En Primaria, explica el Dr. Pedrera, hay una “reivindicación tradicional”: agendas cerradas que permitan al médico de cabecera y al pediatra tener un cupo razonable de pacientes. Los cánones sensatos y razonables establecen este cupo en 28 pacientes al día a los que poder dedicar un mínimo de diez a doce minutos de media por persona.

Si la atención urgente a cualquier paciente que acuda al centro de salud sin cita previa desequilibra los tiempos de consulta y el número de visitas óptimas; la falta de sustitutos en bajas y vacaciones; el cierre de centros de salud en determinados periodos como la Navidad o la falta de auxiliares de apoyo que agilicen las tareas burocráticas desbordan las consultas.

Mientras, cada día, cuando comienzan la jornada y echan un rápido vistazo a sus agendas, los médicos se preguntan de nuevo si serán capaces de hacer su trabajo con las mínimas garantías, no solo para ellos, especialmente, para sus pacientes.



El Dr. Victor Pedrera, médico de Atención Primaria y secretario provincial del Sindicato Médico CESM-CV, ha relatado una situación que “ha llegado a tales niveles de deterioro que ha explotado" en Hoy por Hoy Alicante. Esta ha sido su conversación con Carlos Arcaya: