Frente al negacionismo, 4.200 mujeres víctimas

4.244 mujeres denunciaron haber sido víctimas de violencia machista en Euskadi el año pasado. Nueve al día. Y subiendo. No porque los delitos aumenten, sino porque a mayor concienciación, más denuncias, aunque sean todavía la punta del iceberg.

Las cifras oficiales de Emakunde confirman, un año más, la existencia en nuestra comunidad de una violencia de gran dimensión, estructural y específica contra las mujeres. Y la necesidad de una protección especial a sus víctimas.

Me parece increíble que con estos datos haya todavía quien cuestione la realidad de la violencia machista. Que en las próximas horas vaya a tener que escuchar a quienes la nieguen, porque esas cifras no mencionan a los hombres, ni el porcentaje de denuncias falsas, ni otras violencias (como si la denuncia de una excluyera a las otras)...personas que se quedarán en los árboles, para no ver el bosque.

Pero, frente al negacionismo y los bulos, aquí está la información, una vez más. Es nuestra tarea. Porque, como escribió Kapucinsky: "El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz para que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse"