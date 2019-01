La donación de médula devuelve la vida a 68 vascos en 2018

El llamamiento de Hiarta Compañón llegó hace pocos meses: "Necesito una médula". Esta mujer elgoibarresa de 41 años padece leucemia y precisa de un trasplante. "Me han explicado que tengo una enfermedad en la sangre, una leucemia. Ahora estoy en tratamiento con quimioterapia en la fase de consolidación para que la enfermedad no vuelva, a la espera de un donante compatible", ha explicado en A vivir que son dos días Euskadi.

Coordinación de trasplantes: Araba: 945 00 62 91

Bizkaia: 94 403 36 01

Gipuzkoa: 943 00 70 00





En la conversación con Hiart irrumpe Begoña Vilar, donostiarra de 56 años. "Acaban de darme la noticia, ha aparecido una donante y es una chica cordobesa", son sus primeras palabras. ""No os puedo explicar lo que se siente. Sabes que, gracias a alguien a quien no vas a conocer nuncas, vas a vivir". Begoña explica que ya tiene su fecha de ingreso para el trasplante. "Tengo puesta mi fecha 0 que será el 6 de febrero, el día de mi segundo cumpleaños", detalla. Desde que el pasado 5 de septiembre le comunicaran que padece la enfermedad ha recibido varios ciclos de quimioterapia. Ni sus dos hijas ni su hermano son compatibles, por eso ha tenido que recurrir a lo que se llama un trasplante alogénico no emparentado. Asegura no tener "miedo a los efectos secundarios ni de la quimio ni del trasplante. No me dan miedo ni las fiebres, ni los vómitos, ni la caída de pelo, no tengo miedo a no tener cejas ni a la caída de las uñas, sí tengo miedo a que mi enfermedad vuelva".

Hiart Compañón / Cadena SER

Durante el año 2018 en Euskadi se realizaron 68 trasplantes alogénicos de células madre, 24 emparentados y 44 no emparentados. Existe gran confusión sobre la donación de médula ósea ya que muchos la confunden con la médula espinal. La médula ósea es un tejido que se encuentra dentro de los huesos y donde anidan las células madre capaces de producir todos los tipos de células de nuestro cuerpo.

El número de donantes de médula va creciendo cada año en Euskadi desde que se creara el registro en 2005. El total de donantes vascos registrados en el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) supera los 13.500. Desde 2010, Osakidetza ha realizado más de 200 trasplantes de precursores hematopoyéticos alogénicos -de un donante, sumando los emparentados y los no emparentados-. Los donantes vascos forman parte de un Banco de Donantes de Médula Ósea mundial formado por más de 33 millones de donantes -solo en el Estado hay 400.000-, según fuentes de la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia. En palabras de Joseba Aranzabal, coordinador de trasplantes de Euskadi, más del 90% de los pacientes recibe una médula antes de los dos meses de espera.

Hiart explica que podrían notificarle hoy mismo que ha aparecido un donante compatible, "sería una gran noticia, pero todavía estoy tranquila porque tengo tiempo". Agradece la solidaridad de las miles de personas que colaboran en esta causa y recuerda que "un pequeño gesto puede ayudar mucho".