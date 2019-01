"La burocracia en la Universidad es terrible"

La rectora de la UPV/EHU ha manifestado su preocupación en torno a la excesiva burocracia en la Universidad, con un "apretado marco normativo" que afecta a la tasa de reposición y que "imposibilita, por ejemplo, que teniendo presupuesto se pueda contratar, si se quisiera, a un premio Nobel". Nekane Balluerka ha reconocido que "hay más estudiantes que salen que extranjeros que se matriculan en grados" y traslada una realidad: se ha perdido vocación en ingeniería, especialmente entre mujeres, y de ahí que se estén planteando incentivarlo especialmente en Gipuzkoa "con un campus específico para este verano"

Invitada por la Asociación de Directivos y Profesionales de Euskadi (ADYPE), Balluerka no ha dudado en decir en un desayuno-coloquio en qué necesita mejorar la Universidad pública, y, a su juicio, eso pasa por la estabilidad financiera, "por no depender del vaivén presupuestario" y por tener autonomía en la gestión. Aquí entra su crítica a la excesiva burocracia que afecta, por ejemplo, a la tasa de reposición. Considera Balluerka que "debería replantearse por qué existe esta tasa de reposición teniendo en cuenta que si la Universidad tiene posibilidad de captar recursos, debe poder hacerlo". Considera Balluerka que la burocracia que existe "es terrible" porque dificulta la atracción de talento, tan importante para la Universidad. Mantiene que, por ejemplo, "si queremos contratar un premio Nobel no podríamos hacerlo". Cree que se evalúa por parámetros que no se entienden en Estados Unidos, por ejemplo.

Preguntada por la falta de vocación en Ingeniería y la pérdida de alumnado femenino, asegura Balluerka que "la vocación ha descendido en general", aunque sí reconoce un desequilibro importante entre grados "con un número estable en Ingeniería Química o Telecomunicaciones y apenas cuatro mujeres en Automoción", de ahí la propuesta prevista para este verano en Gipuzkoa. Balluerka ha anunciado un "Campus de verano exclusivamente femenino". Cree que no solo es una cuestión de la Universidad, "corresponde más a los niveles inferiores", de ahí los contactos mantenidos con orientadores de Secundaria.

Nekane Balluerka ha trasladado una preocupación más: el déficit en la matriculación de extranjeros en los Grados. Cree Balluerka que "ni la UPV/EHU ni el resto de Universidades Públicas del Estado son atractivas para este alumnado" hasta el punto de que la media de matriculación es del 1,2%. Nada que ver, ha dicho, en Doctorados, que en la UPV/EHU ronda un 20% de matriculados extranjeros, o en Másteres, con un 16%.

En referencia al "descrédito" en el que hayan podido caer los máster tras las supuestas irregularidades detectadas en la Universidad Rey Juan Carlos, Balluerka ha mantenido que ese caso "afectó a un instituto descontrolado dentro de una universidad concreta", y ha asegurado que no ha tenido consecuencias en las matriculaciones de la UPV/EHU.