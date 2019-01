Busca el Iberostar Tenerife finalizar la primera vuelta de la Liga Endesa con una victoria que ayude a coger moral tras el tropiezo en casa ante el Reyer Venecia del pasado martes en la “Champions League”. A ello se refirió el norteamericano Tim Abromaitis quien ha comentado que “estamos bien aunque algo decepcionados por la derrota del martes en Champions. A pesar de ello debemos estar preparados para la cita del domingo que es muy importante aunque el encuentro ante el Venecia fue muy físico y los árbitros son bien distintos en esta competición con respecto a los de la Liga Endesa. Quizás si hubieran pitado estos últimos hubiese sido un encuentro muy diferente aunque ellos son un buen equipo” comentó el ala pívot aurinegro.

Sobre el rival de este domingo habló el veintiuno aurinegro al matizar que “es difícil saber como van a llegar pues han cambiado jugadores en su plantilla y ganaron su último encuentro, por lo que seguro que nos encontraremos con un rival duro que sigue luchando por meterse en la copa. Tenemos ganas de terminar como cabezas de serie aunque no será algo que dependa solo de nuestra victoria. Es un partido importante para ambos equipos pero no cambia nada en lo que a mi rendimiento se espera y seguro que vamos a prepararlo como cualquier otro” señaló Abromaitis quien tuvo palabras sobre jugadores del cuadro fuenlabreño: “en los últimos años han mostrado mucho peligro con Pópovic desde la línea de tres puntos aunque no solo viven de ello. Debemos estar listos en defensa y cerrar bien el rebote. Eso junto a los pequeños detalles del encuentro puede hacer que la victoria se decante de un lado o de otro”, declaró.

Y sobre el rendimiento que está experimentando el equipo, Abromaitis considera que “estamos haciendo buen trabajo aunque cabe destacar la labor que hace en estos últimos partidos Colton Iverson, quien ha sido MVP en la última jornada y ha ayudado mucho al grupo. Nos está llevando a lograr unos buenos resultados al grupo aunque todos debemos seguir buscando la mejor versión de cada uno con el fin de sumar un nuevo triunfo”, finalizó.