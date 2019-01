'Overbooking', un documental para bucear en el fenómeno de la masificación turística

Masificación. Turistificación. Sobreocupación. Sinónimos para definir el fenómeno turístico que en los últimos años ha reinado en las islas y que el director Alex Dioscórides, partiendo de la idea original de Joe Holles, han retratado en el documental 'Overbooking'. Un trabajo que se estrenará el próximo 25 de enero en la sala Augusta de Palma en el que, a través de distintos puntos de vista, se reflejan las distintas aristas surgidas a raíz del incremento masivo de la llegada de turistas a las islas.

Más de 60 entrevistas y cien horas de conversaciones con distintos actores, desde hoteleros a trabajadores del sector como camareros y camareras de piso y representantes de asociaciones ecologistas y de lobbys ligados al mundo turístico. A pesar del abanico de diferentes opiniones que muestra el documental, el guionista Luis Ansorena afirma que todos coinciden en un mismo punto de vista: hay un problema de masificación.

Entre las voces que han participado en el documental, la de la portavoz del GOB, Margalida Ramis. Afirma que el verano de 2017 fue caliente y la saturación turística estaba de plena actualidad. Rivindica la necesidad de no bajar la guardia en invierno y de no aocstumbrarse a una situación que no es la que debería ser.