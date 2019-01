Este vindeiro fin de semana a Pista Cuberta do Recinto Feiral Expourense, vivirá a súa gran festa atlética da tempada indoor ca disputa do Campionato de Galicia Absoluto e Sub 23 que xuntará a un importante elenco de atletas.

A partir das 10:30 horas do domingo máis de 600 atletas femininos e masculinos tomarán parte nesta edición trixésimo cuarta na procura dun bo rexistro co cal poder satisfacer as distintas aspiracións de cada un deles e delas.

Haberá como é costume nesta cita, moita emoción e igualdade en moitas das probas que se poderán presenciar, favorecéndose o feito de que este ano se decidira incluir a proba no calendario nacional ca finalidade de favorecer a presenza de atletas importantes.

Como atletas destacados confirmase a presenza da atleta Sub 23 portuguesa subcampiona de Europa Mariana Machado quen tomará parte na probas dos 800 e dos 1.500. Nestas mesmas distancias contaremos ca actuación da mundialista absoluta Solange Pereira que xunto ó olímpico Jean Marie Okuto en lonxitude e a internacional en tripo Rtuth Ndoume darán cartel a esta importante cita.