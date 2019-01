Aviso a navegantes europeo

El que avisa no es traidor, dice el refrán. E Imanol Álvarez quiere hacerle caso y ser previsor. Está muy bien haber ganado al Craiova rumano, el vigente campeón de la EHF, en Artaleku, pero eso no quiere decir que vayan a cambiar su mentalidad con la competición europea. El objetivo sigue siendo disfrutar. "La palabra mágica del Cholo, de cada partido disfrutar, porque si cambiamos y decimos que tenemos que jugar para clasificarnos, no nos ayudaremos".

Porque el proxímo rival en Dinamarca aún no ha ganado ningún partido, y es un equipo llamado a pelear por la clasificación. “A priori era uno de los favoritos del grupo y no han ganado, pero estoy seguro de que es engañoso y nos encontramos con un equipo que saldrá a jugar rápido".

La especialista defensiva del Bera Bera, Judith Sans, también reconoce que el comienzo de la competición europea ha sido muy buneo. "En Croacia nos quedamos con las ganas de sacar algo más y en Artaleku fue increíble, estamos muy contentas, todas aportamos querernos seguir con este ritmo queremos más pero disfrutando de cada partido".

Pero se apunta la discurso de su entrenador. “Ahora lo importante es ir paso a paso sin descuidar la liga, pero con la ilusión de pelear". Y por aquello de que jugó en Dinamarca la temporada pasada, conoce bien al rival del Bera Bera este sábado. "Es un equipo rápido, que sube el contraataque con velocidad, con una central con mucha experiencia y extremos que finalizan muy bien."