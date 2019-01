"Los planes de la minería para nuestras zonas no han funcionado"

Los alcaldes de las cuencas mineras han presentado propuestas y alternativas para el futuro de esa zona de la provincia de Teruel. Lo han hecho en las Cortes, horas después del duro golpe que ha supuesto el anuncio ayer de SAMCA de cerrar la mina de Ariño.

Una decisión que al alcalde de Ariño, Joaquín Noé, le ha dejado muy tocado. "Cuando se hablaba de la posible continuidad de la central térmica, la noticia que nos dio ayer SAMCA prácticamente lo descarta" porque "deja de sacar carbón". Para Noé, "como alcalde, es uno de los días más duros para la localidad de Ariño, con una historia minera de 100 años que se va al garete". Y añade que "el problema que se nos viene encima es gravísimo" y contaba que ayer, tras conocerse el cierre de la mina "se me acercó gente para decirme que se van del pueblo" como "una familia con cuatro hijos".

Eso sí, los alcaldes quieren mirar hacia adelante. Le han pedido a Endesa que apueste por proyectos en la zona vinculados al coche eléctrico, o que la cementera de Andorra se reabra, porque el futuro de la zona es muy difícil. Un ejemplo lo ponía la alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, mirando los datos del Instituto de Educación Secundaria, que "de 750 alumnos que había a principios de la legislatura pasada, ahora estamos en 560".

Los alcaldes piden una reindustrialización real de la zona mineras, y tambien han señalado que muchas cosas no se han hecho bien, sobre todo con los fondos públicos que se han manejado desde hace años para buscar alternativas al carbón.

Javier Carbo, el alcalde de Escucha, lamentaba el uso que en algunos casos se ha dado al dinero. "Tenemos Utrillas a 4 kilómetros y tenemos piscina en cada pueblo, pabellón y sala de spinning; somos poco solidarios entre nosotros pero en esos momentos se nos vendió aquello" e incluso lo que se ha invertido, se ha hecho de forma desordenada. Por ejemplo, "todos tenemos polígonos, Escucha tiene 3 y ninguno termina de tener todos los servicios para poder adecuar empresas".

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, pide que el Fondo de Inversiones de Teruel se aplique ya, y añadía que "los planes de la minería para nuestras zonas no han funcionado" y "lo tenemos todos claro, y se ha distribuido una cantidad ingente de dinero entre un centenar de municipios de los que 16 eran estrictamente mineros".

Moreno considera que incluso se ha fallado en la formación. De hecho, "esta semana me han solicitado en el Ayuntamiento personas que puedan trabajar en ferralla; no existen" o "en placas fotovoltaicas no hay formación todavía". Y otro ejemplo: "En los dos últimos años no se ha aprobado ninguna escuela taller ni ningún taller de empleo en toda la cuenca minera".

Criticas de 4 alcaldes que, además, son de diferentes partidos: PSOE, Chunta, Izquierda Unida y Compromiso con Aragón.