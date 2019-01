"Nos negamos a pagar la demolición, así que podemos entrar todos en prisión"

Los 6 jóvenes condenados por la ocupación del pueblo abandonado de Fraguas no están dispuestos a pagar el coste de la demolición del pueblo y tienen claro que entrarán en prisión. Tras la desestimación de su recurso por parte de la Audiencia Provincial de Guadalajara, conocida ayer, han convocado una manifestación para esta tarde.

La Audiencia ha confirmado la sentencia condenatoria del Juzgado de lo penal por los delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio, sentencia que establecía un año y medio de prisión, multa y pago de los costes de la demolición de las viviendas que restauraron.

Isaac Alcázar, uno de estos jóvenes, ha pasado por los micrófonos de SER Guadalajara, donde se ha mostrado muestra sorprendido por la dureza de todo el proceso y sigue manteniendo que "ocupar un pueblo abandonado para repoblarlo no debería ser delito".

Respecto a la posibilidad real de entrar en la cárcel, ha afirmado que están dispuestos a pagar la multa, pero no la demolición de las casas reconstruidas, circunstancia que sí provocaría su entrada en prisión. "Si no pagamos la responsabilidad civil, que es la demolición, entramos todos en prisión, y no estamos dispuestos a pagar el derribo".

A este asunto se ha referido también hoy el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, que ha querido dejar claro que Fraguas no es un pueblo. "Es un paraje natural y además ellos sabían perfectamente que estaban incumpliendo la ley vigente. En un Estado de derecho las leyes deben respetarse".

Como protesta contra esta resolución se ha convocado para esta tarde a las 18 horas una manifestación que partirá desde la sede de la Audiencia Provincial de Guadalajara hasta la sede de la Junta de Castilla-La Mancha en la Plaza del Jardinillo.