Un juez cuestiona la condición de expertos de los miembros del Comisionado de la Memoria Histórica de Madrid

El juzgado de Lo Contencioso Administrativo número 20 de Madrid pone en cuestión la condición de expertos de los miembros del Comisionado de la Memoria Histórica creada por el Ayuntamiento.

En su resolución el juez señala que no pueden tener la condición de testigos-peritos cuando así se les propone en un juicio. Dice este magistrado que no pueden ser testigos porque la ley marca que esa figura legal se ciñe a personas que hayan tenido un conocimiento directo de los hechos que se enjuician y en este caso, el ayuntamiento no lo ha acreditado.

Tampoco, dice este auto, se les puede otorgar la condición de peritos porque tampoco está acreditado que se trate de expertos con conocimientos científicos por lo que sus declaraciones en juicios no pueden tener carácter de prueba pericial.

Esta decisión del juez llega desde el procedimiento de cambio de nombre de la avenida Muñoz Grandes por la de Marcelino Camacho. Una asociación de vecinos y antiguos militares recurrió este procedimiento.

El Ayuntamiento de la capital ha dicho que este comisionado ha estado en todos los procedimientos judiciales y que nunca sus trabajos y testimonios han sido puestos en duda.

Se trata de un organismo independiente que por cierto quedo disuelto en el pasado verano cuando su finalizó sus trabajos.