En marcha el plan urgente de limpieza y recogida de basuras de Alcorcón

El consejo de administración de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón (Esmasa) ha aprobado el plan de choque urgente presentado por el comité de empresa, desbloqueando de esta manera el problema de la acumulación de basuras que venía arrastrando en las últimas semanas.

Tanto el Gobierno municipal, del PP, como los partidos de la oposición han acabado dando luz verde a la propuesta de realizar un contrato de mantenimiento de vehículos; crear un turno de noche, y que el plan urgente de limpieza se haga en tres días, desde la madrugada del jueves al viernes, del sábado al domingo y la siguiente semana.

De esta manera, el primer dispositivo urgente de limpieza se ha puesto en marcha la noche de este jueves al viernes y los siguientes se realizarán en la noche del sábado al domingo y del 26 al 27, según ha adelantado la presidenta de Esmasa, Ana Gómez (PP), tras la reunión del consejo de administración.

"Son buenas noticias que pueden paliar de manera momentánea el tema de la basura", ha añadido Gómez, quien ha aclarado que, aunque todas son unas medidas muy necesarias -algunas de ellas ya habían sido presentadas por el PP "con anterioridad y fueron rechazadas", ha dicho-, "no son suficientes para tener una normalidad".

Gómez ha insistido en que estas medidas "no son óbice para no adoptar otras posteriores ya que el principal problema es la falta de vehículos y camiones", aunque, no obstante, ha avanzado que "en marzo" ya estarán disponibles y será "cuando se pueda realizar de una forma ordenada y sistemática".

Este acuerdo llega después de que los problemas de limpieza se hayan agravado durante las navidades y después de que el Gobierno de David Pérez se viera obligado a suspender "por falta de voluntarios" el Plan de Recogida Urgente y Extraordinario de Limpieza, previsto para el pasado fin de semana.

El operativo, que iba a acometerse en la noche del sábado 11 al domingo 12, incluía el uso de 14 camiones, 5 furgonetas y 3 volquetes y, para ello, necesitaba el trabajo de 14 conductores y 33 peones de la empresa, pero sólo se apuntaron diez "voluntarios" para realizar el servicio.

Desde el PP insisten en acusar a la oposición -PSOE, Ganar, Ciudadanos e IUCM-LV- de "bloquear con sus votos" la gestión de Esmasa, al negarse a otorgar los poderes que reclama la nueva presidenta, que fue designada en noviembre por el alcalde.

Este "bloqueo" se produce desde que todos los partidos de la oposición se negaran entonces a aceptar este nombramiento, acusando al regidor de haber elegido "a dedo" y "fuera de la ley" a Gómez, ya que este tipo de nombramientos "deberían pasar por la Junta General de Esmasa", que a su vez está presidida por el alcalde.