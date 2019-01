Natxo González destaca la "regularidad y fiabilidad" del Albacete

El entrenador del Deportivo, Natxo González, ha destacado la "regularidad y fiabilidad" del Albacete, que ha acabado la primera vuelta del campeonato como segundo clasificado con tres puntos más que los coruñeses en la Segunda División.

Los dos equipos se enfrentarán este domingo en el estadio Abanca-Riazor, donde los manchegos defenderán su plaza de ascenso directo.

sobre el caso reus: "Con lo que nos costó, es para tirarse de los pelos" El exentrenador del Reus Natxo González, actual preparador del RC Deportivo, ha lamentado la situación en la que se encuentra el conjunto catalán, cuyo partido de este sábado con la UD Las Palmas ha sido suspendido, y ha afirmado que, con lo que costó que el club llegara al fútbol profesional, 'es para tirarse de los pelos que se desmorone así'. 'No sé cómo va a acabar, imagino que querrán que no juegue la segunda vuelta y no sé si me produce pena, rabia; pero con lo que costó, que se desmorone así es para tirarse de los pelos', señaló en rueda de prensa. González dirigió al Reus el año del ascenso a Segunda división y le mantuvo la siguiente temporada en la categoría de plata antes de marcharse el curso pasado al Zaragoza y dirigir en el actual al Deportivo. 'No puedo hacer nada más que pensar en ellos. Conozco a mucha gente allí y sé lo que ha peleado. Todo para que ahora se vaya así por una mala gestión', comentó. Indicó también que 'la gente está contrariada' en el Reus 'porque tampoco entiende nada' de lo que ha pasado. 'Lo que es evidente es que ha habido una mala gestión. Están todos los empleados sin cobrar y ellos tampoco entienden nada. Se decía que la Segunda B era deficitaria, parece que en el futbol profesional se cura todo, pero cuando haces mal las cosas da igual', reflexionó.

"El Albacete es el equipo que menos ha perdido, tiene números parecidos a los nuestros en goles a favor y en contra. La diferencia es que tienen una victoria más. La regularidad y la fiabilidad es lo que hay que destacar de este bloque. Será un partido interesante con un rival directo", comentó en rueda de prensa.

De su equipo dijo que, tras haber sumado solo una victoria en los últimos seis partidos y no haber visto puerta en los tres más recientes, espera ", ganar" y, si además lo hace "de una forma bonita, mejor".

"Hay que hacer análisis, diagnósticos de lo que estaba pasando y lo tenemos bastante claro. A partir de ahí tratamos de poner soluciones. A ver si mañana parte de esas soluciones se ven sobre el césped", apuntó.

Respecto a la sequía del equipo en ataque, indicó que sus jugadores están pasando por un momento de forma "más bajo de lo normal" que abordó con naturalidad.

"Sin hacer gol, no podemos ganar, pero también he dicho siempre que esto está dentro de la normalidad en una liga tan larga. Estamos en un momento de más espesura. Hay que analizar desde la tranquilidad y buscar soluciones. Hay que tratar de salir lo más limpios posibles para tomar buenas decisiones, salir al campo libres y felices para poder disfrutar", dijo.

El técnico advirtió de que "es obvio que el nivel de autoconfianza puede disminuir cuando no salen las cosas" y explicó que es lo que tratan de "recuperar".

Para el partido con el Albacete recupera a los delanteros Carlos Fernández y Christian Santos, y tendrá que hacer un descarte más antes del partido tras haber excluido ya por decisión técnica a Sebastián Dubarbier y a Carles Gil, quien cuenta con ofertas para salir del equipo este mes.

"El que ahora mismo no está centrado al cien por cien es más difícil que sume, porque es humano. Sé que (Carles Gil) anda con esa toma de decisión de salir o no salir, aceptar la oferta o no, y yo, como es natural, creo que no va a estar cien por cien centrado. Lo que menos necesitamos es desviar la atención", reconoció.