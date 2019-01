El Elda - C.E.E. se agranda en Vila-real (27-29)

El Bm. Elda – C. E.E. ha encadenado en Vila-real, su tercera victoria consecutiva y duerme a dos puntos de la primera posición de la tabla clasificatoria del grupo, aunque no le ha sido nada fácil ganar en la pista del renovado C. H. Vila-real.

Los de José Francisco Aldeguer han tenido que poner toda la carne en el asador para lograr dos puntos de oro ante un equipo, el villarrealense de Pablo Arrufat, que siempre ha ido por debajo en el electrónico, aunque nunca lo ha dado por perdido llegando a apretar el marcador al descanso con un 14-15 incierto, aunque mediada la segunda mitad parecía que había tirado la toalla con el 22-27 que reflejaba el marcador a falta de diez minutos para la conclusión.

Los de Elda han tenido en el brazo de Jorge Maestre su mayor efectivo atacante con los diez tantos que ha marcado.

El próximo domingo (12:30 h) hay un partidazo en el “Rafael Tapia Valdés” de la ciudad deportiva del Centro Excursionista Eldense donde llegará el Viscoconfort Maristas Algemesí para examinar las auténticas posibilidades de los de Aldeguer.

C. H. Vila-real: David Bueno e Iván Forner (Porteros). Carlos Lara (3), Alejandro Alfonso (2), Andreu Miralles, Alejandro Gil (6), Youcef Haddallah (2), Alberto Martínez (2), Marc Carda, Nacho Nebot (1), Wellington de Novais (6), Daniel Rustarazo (1), Carlos Sánchez (1) y Marc Sánchez (4).

Bm. Elda – C.E.E.: Fran Tirado y Jairo Muñoz (porteros). Jero Cartagena (3), Dani Llamas (3), Jorge Maestre (10), Sergio Rubio (3), Germán Bastán (2), Iván Valero, Juan Alcañiz, David Maestre (1), Chema Asencio (4), Jose Vara, Manu Vázquez (2), Mario Alfonso (1) y Juan Marhuenda.

Árbitros: David Deniz Alonzo y Jhonny Ruyman Afonso Hernández (Canarias). Una sanción disciplinaria local por tres visitantes.

Parciales: (2-4)(5-7)(5-9)(8-11)(10-14)(14-15)-(15-18)(18-21)(20-24)(22-27)(25-27)(27-29)

Pabellón: "Sebastián Mora" de Vila-real (Castellón)

Incidencias: 16ª jornada del Grupo E de la Primera Estatal de balonmano masculino.