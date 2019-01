Trabajada victoria de Ushuaïa Ibiza

Ushuaïa Ibiza se impuso a Río Duero en un choque con muchas alternativas que acabó decidiendo la mayor calidad del equipo ibicenco, que hizo gala de más recursos que el conjunto soriano. Y eso que el conjunto de Piero Molducci afronta un momento complicado de la temporada por las lesiones de piezas básicas en su plantilla. Sigue sin poder contar con el internacional Juanmi y ayer tampoco pudo jugar el colocador Germán Galdón. Su sustituto, César, fue uno de los destacados del encuentro, tanto en la colocación como en otra de sus armas, el saque. En ataque, Tapia fue de nuevo la principal arma de Ushuaïa bien secundado esta vez por Del Carmen y con el poderío de Sugrañes en el bloqueo.

Los locales arrancaron con fuerza, hasta colocarse con un 6-2 en el primer set gracias al acierto de Tapia y Del Carmen. Intentó reaccionar Río Duero, pero seguía el acierto del equipo local en el que todas las piezas sumaban, con remates de Salerno, bloqueos de Sugrañes y hasta un ace de César, con algo de fortuna ya que tocó red, que dio el 12-7 al equipo ibicenco. La ventaja no paraba de crecer. Sugrañes hacía daño en el saque y en los últimos puntos, el dominio en la red hizo el resto, con un bloqueo de Sugrañes cerraba el primer parcial en 25-16

La segunda manga fue otra historia. A pesar de que los ibicencos arrancaron dominando y amenazaron de nuevo con el despegue hasta el 8-5, pero se entonó el equipo soriano en red, fallaron un par de remates los jugadores de Molducci y cinco puntos seguidos de Rio Duero le pusieron 8-10 por delante. Tapia rompió la racha con un buen remate, pero se llegó al tiempo técnico con 10-12 para los visitantes. El parón y las instrucciones de Molducci no cambiaron la dinámica del set. Los locales no estaban finos en el remate y se llegó a la fase decisiva con un 17-21 para Soria. Mejoró Ushuaïa, que fue capaz de igualar, 22-22. Sin embargo, en los puntos decisivos Rio Duero acabó llevándose el set por 26-24 después de un remate de Tapia que se fue fuera.

Con el viento de cara, el equipo soriano puso la directa en el arranque del tercer parcial hasta un amenazante 2-8. A Ushuaïa no le salía nada bien, con tres saques fallados y sin contundencia en los remates que defendía una y otra vez Río Duero. Los sorianos mantenían la iniciativa, pero Ushuaïa mejoró su bloqueo hasta igualar el marcador 15-15. Se entró en una fase de máximo equlibrio, aunque los ibicencos lograron ventaja 21-18 tras otro bloqueo de Del Carmen. El set parecía encauzado, pero no se rindió Río Duero que volvió a apretar el marcador. Los locales tuvieron un primer balón de set que no aprovecharon y después dos errores consecutivos de los visitantes, primero en un remate y después al intentar defender un remate de Tapia cerraban el parcial en 26-24

El último parcial no tuvo demasiada historia. A los sorianos les pesó demasiado la pérdida del tercer set y cometieron muchos errores tanto en el saque como en sus remates. Enfrente volvió a emerger la figura de Del Carmen, muy inspirado en sus remates, buscando siempre las manos del bloqueo rival y suyos fueron prácticamente todos los últimos puntos, que dieron a Ushuaïa la primera victoria del año.