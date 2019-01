0-1. La UD Ibiza sigue sonriendo

La UD Ibiza siguen encadenando victorias, incluso cuando enseña su cara menos buena. En El Palmar ha logrado los tres puntos con un gol postrero de Cirio desde el el punto de penalti. Lo mejor ha sido el resultado porque en el desarrollo del encuentro se ha visto a un equipo ibicenco superado por el rival, especialmente en la primera parte. Pero a estas alturas de la temporada se ha entrado en otra dinámica, porque se tiene el convencimiento de que en los partidos hay minutos valle en los que toca sufrir y otros altos en los que se sabe que llegará la ocasión y se aprovecha.

El botín no pude ser mejor con esta estrategia. El Ibiza ha sumado 17 de 21 puntos en las últimas jornadas y vuelve a ganar como visitante, algo que no sucedía desde el pasado mes de noviembre.

El conjunto de Andrés Palop ha tenido que estar la mayor parte del primer tiempo aguantando la presión rival y apenas ha pisado campo contrario. En la segunda parte, ha tirado de experiencia para dormir el partido, nivelar el encuentro y evitar ocasiones en su portería, aunque ha adolecido de claridad en ataque..

Como no debe tocarse en exceso lo que funciona, Palop ha optado por hacer una sola modificación, obligado por la lesión de Verdú, bajando a Núnez a su posición habitual de central y colocando a Riverola en la posición de medio centro.

Sin embargo la primera parte ha sido un sufrimiento continúo. El choque ha arrancado con el conjunto andaluz apretando, aprovechando que tenía el viento a favor. La posesión de balón era exclusiva de los locales que provaron varios remates, en el primer cuarto de hora,. el más peligroso del veterano Dani Güiza que se perdió alto. Poco después un buen pase de Ábel Gómez no pudo aprovecharlo Del Moral.

El Ibiza no encontraba el balón y Del Moral era una amenaza constante. Otra acción suya con cesión a Edu Oriol, acabó con un disparó del exjugador deportivista que tampoco encontró portería. Y solo tres minutos después tras un gran pase de Güiza, Del Moral no supo definir y cruzó demasiado el esférico.

El mónologo andaluz se mantenía, y el Ibiza no conseguía salir de su campo, aunque trató de tener algo más de posesión. Superada la media hora, el Sanluqueño ha tenido la mejor ocasión, en un disparo de Güiza desde fuera del área que ha pegado en un defensa y ha despistado a Lucas, cuando el balón se colaba, Rodado bajo palos ha evitado el primer gol.

Rodado ha sido protagonista poco después en la primera llegada peligrosa de los visitantes que han podido armar una contra, pero tampoco disparó bien.

En los minutos finales de la primera parte, Riverola ha visto tarjeta amarilla por una falta y Del Moral seguía siendo una pesadilla por banda. Otro centro suyo pudo sacarlo la defensa ibicenca, cuando Guïza estaba presto para fusilar a Lucas.

Lo mejor al descanso, era el marcador porque los locales, necesitados de puntos, habían sido superiores, con tres ocasiones claras para ponerse por delante.

La segunda parte arrancó con los mismos 22 protagonistas. El Ibiza tenía la fuerza de Eolo de cara, y Chavero probó fortuna en el minuto 47 con un buen disparo al que respondió bien el portero Javi Jiménez. Poco después nueva contra visitante con otro remate de Chavero que se perdió fuera. Los ibicencos habían llegado más en seis minutos que en todo el primer tiempo. Pero todo pareció un espejismo.

Los locales no perdían comba y tras un lanzamiento de esquina rondaron de nuevo el gol con una acción de Edu Oriol y un centro chut de Guïza que no fue capaz de remachar Alex Cruz cuando estaba en una posición inmejorable.

Pero al menos en el segundo tiempo el juego era más equilibrado y al Sanluqueño le costaba más llegar al área de Lucas. En la otra portería, Rodado probó fortuna en el 63, pero su disparo se perdió alto.

El conjunto de Palop tiró de experiencia en esa segunda parte, enfriando el ímpetu de los andaluces. El ténico ibicenco movió el banquillo dando entrando a Herrera por Chavero a los 67 minutos.

Se entró en el último cuarto de hora, con el juego desarrollándose en el medio campo, sin oportunidades claras en ninguna de las porterías y con lanzamientos de esquina de los dos equipos que quedaban en nada.

Todo indicaba que el encuentro acabaría en tablas pero en el minuto 85, tras un saque de esquina que estuvo a punto de aprovechar Javi Serra, que sacó un defensa hubo una serie de rechaces, nadie supo despejar y al final se acabó pitando una pena máxima por un empujón a Gonzalo. Cirio no perdonó desde los once metros y ha dado tres puntos muy importantes al Ibiza para seguir recortando ventaja con los de arriba y para que los aficionados sigan soñando.