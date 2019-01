IFA cierra el ejercicio con beneficios tras librarse de la deuda

IFA ha conseguido cerrar el ejercicio económico de 2018 con un saldo positivo de 11.000 euros. La Institución Ferial Alicantina ha logrado este resultado gracias a que la Generalitat Valenciana ha decidido asumir la deuda que lastraba las cuentas desde 2008, así como por la bonificación del 50% en el recibo del IBI aplicado por el Ayuntamiento.



En este sentido, el 7 de febrero se va a celebrar en Les Corts una Comisión de Investigación sobre la anterior gestión de IFA que llevó a generar la deuda que ahora ha asumido el gobierno valenciano para que la Institución pueda sobrevivir. El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, espera que se clarifique lo ocurrido "porque las cosas se hicieron de una manera determinada que no era la más oportuna para los intereses de la provincia". Climent espera que tras esa Comisión se depuren responsabilidades.

El Patronato de IFA se ha reunido esta mañana para presentar los presupuestos de 2019. El conseller de Economía Sostenible ha explicado que con las cuentas diseñadas para este año, esperan poder ampliar el número de actividades. Asimismo, se ha presentado la reforma de los estatutos de este órgano que busca reducir el número de integrantes para agilizar la gestión y que sea lo más representativa posible de la zona.

En cuanto a la urbanización del entorno de la institución, no hay noticias. El director general del SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo), Alejandro Soler, anunció hace un par de meses su intención de ampliar IFA. Sin embargo, todavía no ha habido avances en este sentido. Climent ha explicado que se siguen con las negociaciones, pero todavía no hay nada cerrado.

Lo que si ha adelantado es que la Generalitat Valenciana va a invertir 700.000 euros en la institución. Por una parte, se destinarán 500.000 euros para el arreglo de todo el ámbito eléctrico y, por otro lado, se invertirán 200.000 euros para la dinamización de la IFA.