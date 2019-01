Aprobados definitivamente los presupuestos del Consell para este año

El Consell de Ibiza ha aprobado definitivamente los presupuestos de este año que rondan los 108 millones de euros. Se han desestimado las alegaciones presentadas por dos particulares relativas al incremento del gasto de personal y la relación de puestos de trabajo. Se han aceptado las que tenían que ver con la incorporación de anexos a las cuentas relacionadas con el desglose plurianual de las inversiones.

El conseller de Hacienda, Gonzalo Juan, ha destacado que no se han admitido las alegaciones presentadas por Ciudadanos, según un informe jurídico esta formación carece de legitimación.

Sobre las reclamaciones por el aumento del 21,4% del capítulo de personal o la relación de puestos de trabajo por posibles vicios de nulidad, Juan afirma que los informes técnicos dejan claro que cumplen la legalidad.

El portavoz del Partido Popular, Mariano Juan, ha reiterado que el incremento del gasto de personal era excesivo y podía incurrir en ilegalidad, pero decidieron no presentar alegaciones para no paralizar los presupuestos. Lo que si hicieron fue encargar un informe a Delegación de Gobierno que todavía no han recibido

Por su parte el conseller de Hacienda se ha mostrado convencido de que Delegación de Gobierno validará estas cuentas