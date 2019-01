"Cuando me tiro a la droga es porque me la regalan, que se entere el pueblo"

Con sólo ocho años ya le llevaba su padre por los tabancos de Jerez para cantar flamenco. Ahora, a los 56, Joaquín Jiménez "Salomonete" acaba de sacar su segundo disco. Un bagaje escaso ateniéndonos al potencial de un artista que muy joven recibió el premio nacional de flamenco. Era una promesa firme, pero las malas compañías y la noche le cegaron y se truncó su progresión.

Ahora más vale apelar al más vale tarde que nunca para celebrar la salida de su segundo disco "Soltaron los cabos", salido del estudio de grabación "La Bodega", de Josema Pelayo, y que ha venido a presentarnos en el Hoy por Hoy de Radio Jerez.

"Me emociono cuando me escucho. Me gusta hacerlo y siento que está bien hecho". Salmonete está escuchando "Por la Bahía", las alegrías de Cádiz con las que abre su disco y se encuentra ensimismado cuando le abordamos con la primera pregunta de la entrevista. Es como si la cosa no fuera con él. Aun así, no tarda en contestar. Comienza así una conversación inconexa en la que se entremezclan ilusiones y reproches, adobadas con confesiones en voz alta: "Por las circunstancias, ha tardado este disco, en parte por problemas que me me buscado yo, pero también las envdias y que el mundo está corrupto. La gente, de una cosa pequeña la hace más grande, y si he estado metido un poquito en la droga te lo ponen como de aquí a Pamplona".

Se le ve contrariado. Será que no ha tenido un buen día, o que se ha adelantado una hora a la cita acordada y llevaba todo ese tiempo esperando fuera, fumando un cigarrillo tras otro, aguardando la llegada de Josema. "El título del disco es una metáfora -aclara el productor-. Joaquín ha roto las ataduras, tiene el disco en la calle y está demostrando que es un gran artista. Es un disco fresco, grabado en directo y él ha demostrado que desde que entra en el estudio no necesita mucho tiempo ni mucha preparación para dar mucho de sí. Está en un momento magnífico para demostrar lo buen artista que es".

Dicho esto, a Salmonete le asoma una leve sonrisa del rictus serio que traepuesto: "Estoy con ganas de trabajar y de que la vente vea que Salmonete está todavía ahí. Estoy joven y me siento fuerte para mi profesión. Tendré que poner algo de mi parte, porque hay comentarios y gente que me tira. Hay personas que se meten droga por lo bajini y otros que son más descarados. Si yo me tiro a la droga es porque me la regalan, que se entere el pueblo. Pero si digo hasta ahí, me pego años sin dada, que para eso están las metadonas".

Y dale la burra al trigo: "Profesionalmente me han querido enterrar tela de veces, pero hasta que el Ser Supremo no lo diga aquí estaremos luchando. Ahora estoy falto de tablas, pero cuando me vea calentito y empujando soy capaz de arrastrar un tráiler o de comérmelo".

Más cerca de los sesenta que de los cincuenta, el artista asegura haber reflexionado: "De José Mercé me gusta que después de trabajar siemre se va para su casa o para su hotel. Yo ya mi trabajo y lo que sea, me voy para mi casa, mi pensión o mi hotel, porque eso de terminar de actuar e irme de marcha, ya soy muy viejo y la noche es muy mala".

"Creo que este disco va a llegar lejos", termina pronosticando antes de marcharse hasta la próxima. Que así sea.