Toni Martínez, un xogador "joven" en busca de "protagonismo"

O dianteiro Toni Martínez, cedido polo West Ham, aterra en Lugo disposto a pelexar por regalarlle os goles que tanto precisa o equipo amurallado. Para iso, o mellor dos escenarios teno por diante. Toni Martínez podería debuta ca camiisola albivermella ante o Rayo Majadahoinda, o que foi o seu equipo ó longa do primeira volta. "El fútbol es muy caprichoso y el calendario me pone al Rayo Majadahonda delante en mi primera semana con el Lugo. Intentaré ayudar al entrenador y contar un poco lo que sé del equipo. Para mi es una motivación extra", declaró el jugador cedido por el West Ham inglés.

Pese a teren sobre a mesa diferenetes ofertas, a conversación co director depotivo do clube, Emilio Viqueira, foi fundamental para decantala balanza. Ademais, cre que pode empastar perfectamente no xogo do CD Lugo e aportar goles. "El equipo tiene mucha llegada por banda, mucho centro y necesita un jugador para finalizar esas jugadas. Creo que se va a adaptar bien a mí", e engade, "el proyecto, la manera con la que se juega y la tranquilidad de la ciudad me atrajeron".

Dúas son as novas caras que o equipo amurallado engade o seu plantel e parece que non será a última. Tras Gerard Valentín e Toni Martínez, todo apunta a que o ucraniano, Lebedenko, chegará para vixiar a banda esquerda que deixou Kravets. "Entre hoy y mañana se sabrá algo", recoñece Viqueira. "Nos espera una semana larga, pero las enradas estarán suepditadas a las salidas", aclara.