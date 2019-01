Buscan un velero desaparecido hace 15 días con tres tripulantes a bordo

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo continúan buscando un velero con tres hombres a bordo del que no se sabe nada desde el pasado cinco de enero. La embarcación fue alquilada por Fernando Mogica, de 48 años, Álvaro Aguirre de 65 y Antonio Pérez de 66. El velero con los tres hombres zarpó desde Palma con destino a Ibiza la madrugada del cinco de enero y desde entonces no se tienen noticias de ninguno. Los tres se embarcaron en un viaje en el velero 'Dreamland' por por las islas de unos días, pero no devolvieron el barco en la fecha prevista el pasado día 15.

El hijo de Aguirre ha denunciado la desaparición de su padre y sus dos amigos a la Guardia Civil de Ibiza, donde reside. Fuentes del Instituto Armado afirman que no tienen una línea clara de investigación, ya que no saben si puede tratarse de una desaparición voluntaria, un extremo que niegan de forma rotunda desde la familia de los tres hombres, ya jubilados y con experiencia en navegación.

Rastreo

Fuentes de Salvamento Marítimo explican que se está realizando un exhaustivo rastreo de puertos, marinas y clubes náuticos de toda España y del Mediterráneo. Además, se emiten mensajes de emergencia tanto por el sistema de radio como vía satélite. A pesar de los avisos, la embarcación no ha contestado a las llamadas emitidas por los equipos de Salvamento Marítimo. El barco está dotado de una baliza satelital que puede ser activada manualmente o de forma automática en caso de emergencia y de la que tampoco hay rastro hasta el momento.

Álvaro Aguirre, hijo de uno de los tripulantes, denuncia la inacción de la Guardia Civil, que dice, ha sido incapaz de rastrear los teléfonos móviles de los tres desaparecidos o las cuentas bancarias para descartar la fuga voluntaria y el robo del barco. Un extremo que el hijo del desparecido califica de absurdo. Afirma que la mayor parte de lo que han averiguado las familias lo han conseguido a través de las redes sociales.

Aguirre cree que la tripulación pudo tener un problema con la embarcación debido a la alerta de temporal que se activó el día que salieron de Palma. Cree que podrían estar a la deriva y que han tenido problemas para activar las llamadas de emergencia y las señales de socorro.

La empresa propietaria del barco denunció la ausencia del velero el pasado 17 de enero, dos días después de la fecha en la que tendría que haber sido devuelta a puerto. La familia niega el robo del barco y mantiene la hipótesis de un accidente en el mar y por eso instan a la Guardia Civil y Salvamento Marítimo a activar un protocolo de búsqueda.