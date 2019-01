Comerciantes de Pamplona reclaman "un plan de choque consensuado" ante situación "muy preocupante" del sector

El gerente de la asociación de comerciantes Casco Antiguo de Pamplona, Carlos Albillo, reclama al ayuntamiento un "plan de choque" consensuado entre los grupos políticos con el fin de recuperar el comercio local "que en estos cuatro años se ha visto claramente afectado". Albillo señala que la no aprobación de los presupuestos de Pamplona para este año 2019 supone que no tendrá desarrollo el Plan Estratégico diseñado para el comercio local y en que use había invertido ya 24.000 euros. "A día de hoy ese proyecto está prácticamente muerto porque no cuenta con ninguna partida presupuestaria". Para el responsable de esta asociación de comerciantes, la recuperación de ese plan "es muy difícil" porque la mayor parte del dinero no iba a inversiones sino a otras partidas. Por ese motivo, Albillo pide ese plan de choque para el sector del pequeño comercio local que "en estos cuatro últimos años se ha visto claramente afectado por una serie de fenómenos". Sobre la actiual situación del sector la calificó como "muy preocupante". El comercio local "ya arrastraba problemas anteriores como la competencia de los grandes formatos" y medidas como la 'amabilización' del centro histórico "están suponiendo un plus a una situación muy preocupante".