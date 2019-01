"Desde el primer momento tuve claro que la fotografía del cartel sería Jesús Resucitado desde San Nicolás"

Úbeda ya conoce el cartel que anunciará este año su Semana Santa. La imagen de Jesús Resucitado, obra de Francisco Palma Burgos, ante un río de nazarenos rojiblancos a la salida de San Nicolás protagonizan la fotografía que conseguía capturar Gabriel Sánchez Bellón. El fotógrafo ha conseguido hacer lo que nunca antes nadie había logrado, convertirse en el autor de diez carteles. Un récord que por el momento solo ostenta él.

Ante este mérito Sánchez Bellón se muestra ilusionado, aunque la mayor satisfacción, dice, es ver una fotografía suya representando a la Semana Santa de Úbeda. Este logro, es fruto de los muchos años que ha participado en el concurso, además de la experiencia en fotografías cofrade que tiene, ha comentado en Hoy por Hoy Úbeda. Presenta fotografías desde el primer año que se celebró el concurso “allá por 1983 o 1984. Desde entonces no he faltado”, ha relatado.

El fotógrafo desde el primer momento tenía decidido realizar una instantánea del Resucitado saliendo desde la iglesia de San Nicolás con el contraste de los penitentes y la gente en las aceras en el último día de la Semana Santa. “En los días previos al Domingo de Resurrección bajé por la zona para ver posibles encuadres y sitios en los que colocarme. Al final decidí subirme a una escalera porque desde el suelo no me gustaba cómo quedaba la imagen. Y si me subía a un balcón el encuadre sería casi similar al de la fotografía del año pasado de la Virgen de las Lágrimas”, explica Sánchez Bellón. Con la escalera, cuenta, consiguió salvar la altura de la gente y los capiruchos para que se viera perfectamente la imagen de Palma Burgos.

Reconoce también que hay bastante nivel en el concurso, ya que “hoy en día con las cámaras digitales que manejamos todos se suelen ver muy buenas fotografías en el concurso”.

El cartel del año pasado también estuvo protagonizado por una imagen de Gabriel Sánchez Bellón. En la fotografía se veía a la Virgen de las Lágrimas saliendo el Martes Santo desde San Nicolás, a diferencia con la imagen del Resucitado, la foto del año pasado estaba tomada desde mayor altura y no aparecían penitentes, solamente el paso y el cuerpo acólitos.

Cartel de la Semana Santa de Úbeda 2019, obra de Gabriel Sánchez Bellón / Unión de Cofradías