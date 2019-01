Presentado el cartel oficial de la Semana Santa 2019

A falta de algo menos de tres meses para el Domingo de Ramos, este lunes ha tenido lugar en el Museo de Semana Santa de Zamora, un acto que, cada año por estas fechas, despierta gran interés y expectación expectación como es la presentación del cartel oficial de la Semana Santa 2019, que esta semana será presentado en la Feria de Turismo Fitur en Madrid.

El cartel es obra del artista zamorano Higinio Vázquez, autor de tres grupos escultóricos de la SS zamorana, (la Virgen del Encuentro, El Lavatorio y la Coronación de Espinas), quien se mostraba emocionado y algo abrumado ante la ocasión “me encuentro estresado y deseando que pase el momento para descansar porque el cartel no me ha permitido vivir tranquilo los últimos meses”, confesó el autor que se mostró orgulloso y agradecido por el encargo que, a finales de septiembre de 2018, le hizo llegar la Presidenta de la Junta Pro Semana Santa, Isabel García, propuesta que, aunque con reservas, terminó aceptando, “le dije que era un tema que no dominaba, pero como la osadía es grande acepté la propuesta”, dijo.

El cartel es una pintura en tonos pastel del rostro de Cristo cuya idea básica tenía ya clara, señaló, apenas dos semanas después de recibir la llamada de Ia Presidenta de la Junta Pro SS y que fue perfilando en días posteriores en una cafetería de su barrio madrileño de Fuencarral.

Se trata de un cartel en el que la corona de espinas, en la parte superior, resalta enormemente, por su tamaño y color. En la parte inferior unas manos, que representan las de los zamoranos, unidas en forma de cáliz, reciben las esencias de la Pasión y como fondo, dominando todo el cartel, el rostro de Cristo como eje y fundamento que armoniza todos los elementos. Un cartel fiel reflejo, dijo el autor, de como un zamorano de la diáspora ve a sus paisanos ante la Semana Santa.