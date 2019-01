Los sindicatos acusan al Ayuntamiento de falta de previsión ante las jubilaciones anticipadas de los agentes

Más de 40 policías locales se han acogido al decreto de jubilación anticipada en Alicante, lo que agrava aún más la falta de personal en el cuerpo, según denuncian los sindicatos.

Cifra que se incrementará, calculan, hasta las más de 60 jubilaciones a 31 de enero, fecha tope para que los agentes tomen la decisión. Por ello, consideran que la contratación temporal de interinos que espera poder realizar el Ayuntamiento no solucionará el problema y solo sera un parche.

Los sindicatos acusan al Ayuntamiento de falta de previsión y de no hacerles caso cuando pedían un plan de contingencia para esta situación que se veía venir. Ahora, a la ya habitual falta de agentes y mandos por no convocar las anteriores ofertas de empleo público, se suman estas prejubilaciones no cubiertas, con lo que es servicio se ve muy afectado, tal y como denuncia Antonio de Arribas, responsable de Comisiones Obreras en la Policía Local.

Los sindicatos también han venido durante hace tiempo ofreciendo soluciones para intentar paliar esta falta de efectivos como, entre otras, crear una segunda bolsa de horas para cubrir los servicios extraordinarios más previsibles, como Hogueras o Santa Faz, o facilitar la flexibilidad horaria para poder modificar turnos en función de las necesidades.

Sin embargo, lamentan, no se les ha hecho caso argumentando falta de fondos. El responsable de UGT en la Policía Local, Sergio Ramón, califica la situación actual de "tormenta perfecta".

Por ello, están manteniendo conversaciones entre los distintos sindicatos para plantarse ante el Ayuntamiento por lo que consideran una situación insoportable y que precisa una solución urgente.