Ante la próxima reunión de la mesa del taxi en el que participan representantes del sector y las instituciones reguladoras, entre ellas la principal, el Gobierno vasco, el presidente de Radio Taxi Bilbao, Borja Musons desconfía de las intenciones de plataformas como Uber y Cabify. "No saben respetar la normativa. han intentado entrar en bilbao y el Ayuntamiento les hac errado las peurtas. pero esta gente no respeta la normativa así que no sé por dónde saldrán". ha asegurado en Hoy por Hoy Bilbao

El Gobierno Vasco considera que "las desavenencias y la relación hostil" entre ambos negocios, como la que se ha visto en el resto del Estado, "no contribuye al devenir del sector y ha pedido máxima colaboración para acordar una imagen de orden y estabilidad, por parte de taxis y VTCs, que no genere inseguridad al usuario y que ofrezca, por el contrario, una imagen amable y de auténtico servicio público a la ciudadanía".

La nueva norma que impulsará el ejecutivo pretende regular la actividad de la VTC:

Desarrollo del ámbito de la actividad y la forma de prestar el servicio: precontratación, recorridos mínimos, tarifa máxima, especificaciones del vehículo, distintivos.

Control e inspección.

Régimen sancionador.

Una regulación integral de las VTCs, asegura el deprtamento que dirige Tapia, "permitirá ordenar el transporte de forma coordinada desde la competitividad, mejorando la accesibilidad a todas las zonas del territorio, de forma equilibrada. Todo ello con el apoyo de los Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS) o TICs que mejoren la utilización de las infraestructuras existentes".