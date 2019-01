Juan José Ortiz: "no he visto un equipo de gobierno más flojo y más vago que este"

Después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia alerte de que existe un riesgo potencial de que se esté compensando en exceso a la compañía que ofrece el servicio de autobuses urbanos, los partidos de la oposición en el ayuntamiento han manifestado su reacción.

La más dura, sin duda, la del candidato a la alcaldía del consistorio gaditano por el PP, Juan José Ortiz, que considera que el problema es de capacidad de trabajo, y añade sobre el equipo de gobierno que "no se puede trabajar menos, el alcalde no le echa horas, no he visto un equipo de gobierno más flojo y más vago que este".

Desde el Partido Socialista, su candidato a la alcaldía, Fran González, cree que el informe evidencia cómo hay que clarificar los factores respecto a la licitación y los márgenes de competitividad y duración del contrato, y ha aprovechado también para recordar que en relación a este asunto su partido "lo lleva cuestionando desde hace muchísimo tiempo".

Por su parte, Ciudadanos ha reconocido el buen servicio que prestan los autobuses, pero su portavoz en el ayuntamiento, Juan Manuel Pérez-Dorao ha insistido en que lo necesario para favorecer la libre concurrencia es "poner en marcha el proceso de contratación".