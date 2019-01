Domingo Hernández, padre de una de las víctimas en el derrumbe ocurrido en la playa de Los Guíos (Santiago del teide) en noviembre de 2009 y en el que murieron dos personas, ha hablado en la Cadena SER tras conocer la sentencia por la que el Juzgado de lo Penal Número 8 de Santa Cruz de Tenerife condenaba al exalcalde, Juan Damían Gorrín, a la pena de un año y seis meses de prisión por dos delitos de homicidio imprudente y a cinco años de prevaricación.

Hernández, que se ha mostrado en desacuerdo con la sentencia, considera que "no se puede pedir por dos muertes 18 meses de cárcel" y añade que, en realidad, ninguno de los condenados "entrarán en prisión".

En la sentencia, a la que ha tenido acceso la SER, la juez considera que Juan Damían Gorrín Ramos, a sabiendas de que había peligro de desprendimientos en la zona de baño de la playa de Los Guíos, no "adoptó medidas eficaces" para evitar el accidente y además, el ex edil no dictó resolución alguna ordenando el cierre de la playa, como tampoco acordó vigilar la zona 24 horas ni colocar carteles que avisaran de su peligro.

