Yllanes: "El Gobierno no se merecía nuestra confianza"

El diputado de Podemos en el Congreso de los Diputados, Juan Pedro Yllanes, destaca que el Decreto de alquiler no contemplaba medidas imprescindibles como la posibilidad de que autonomías y ayuntamientos limiten el importe en aquellos lugares en los que el precio de la vivienda está disparado, como es el caso de Balears, ha recordado la formación.

Aunque Yllanes ha reconocido que el decreto incluye "medidas lógicas para los inquilinos", como la extensión de los plazos de los contratos, Yllanes ha manifestado que es una reacción de la ministra de Economía, Nadia Calviño, "a las amenazas que recibió de los fondos buitre". Y ha señalado que era imposible que su formación diera su voto a favor.

La derogación del decreto supone, por tanto, el fin de todos los cambios impulsados por el Gobierno y la vuelta a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2013. En relación con el alquiler, por tanto, se vuelve a la situación anterior al 19 de diciembre. El contrato de alquiler tendrá una duración mínima de tres años —ya no cinco— en la que el dueño no podrá subir anualmente más que el IPC o la referencia que se haya pactado. Transcurridos esos tres años, ya no habrá límite a la subida. Además, las fianzas ya no estarán limitadas al importe de dos mensualidades, como establecía el decreto.

Respecto al alquiler de viviendas turísticas, este seguirá sujeto a la ley de arrendamientos urbanos (LAU), cuando el decreto establecía que se regularía como una actividad económica. El decreto establecía también la obligación de los propietarios de realizar obras de accesibilidad a los edificios si la administración las subvenciona en un 75%. Esto también queda eliminado.