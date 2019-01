Desconvocada la huelga en Huerta de Peralta

La asamblea de trabajadores en huelga de Huerta de Peralta han ratificado el acuerdo alcanzado entre el sindicato LAB y la empresa.

El acuerdo recoge las principales reivindicaciones: van a readmitir a los dos trabajadores que quieren volver, se va a indemnizar a otro y un cuarto está a expensas del juzgado. Por otro lado, Huerta de Peralta va a pagar el 70% de la deuda por incumplimiento del convenio, que es de 440.00 euros, y abren una negociación de 15 días por el pacto de empresa. Así, han desconvocado la huelga indefinida que estaban realizando desde hace 28 días. Ramón Lacalzada, representante del sindicato LAB, reconoce que "estamos muy contentos por el acuerdo y por la capacidad que han demostrado los trabajadores de Huerta de Peralta de luchar por sus condiciones en una huelga que ha sido ejemplar en dignidad y solidaridad".

A pesar del acuerdo, el sindicato mantiene la manifestación convocada para este sábado en Pamplona porque "esto es el principio y no el final y, en ese sentido, mantenemos la movilización del sábado, ya que nuestro objetivo es acabar con la precariedad, no solo en Huerta de Peralta si no en todo el campo navarro y también en la ciudad", señala Lacalzada. La manifestación saldrá a las 5 de la tarde de la Plaza del Castillo.