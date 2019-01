El "Hogar" de Buñol volverá a ser una residencia de menores

Buñol suspende las movilizaciones previstas, después de que la vicepresidenta Mónica Oltra se haya comprometido personalmente con la alcaldesa a trasladar el centro de recepción de menores a otro municipio hasta que se acabe el centro definitivo que se está construyendo. El centro de Buñol volverá a ser centro de residencia.

La alcaldesa de Buñol Juncal Carrascosa, afirma en declaraciones a la SER que el pleno municipal celebrado en la tarde de este lunes, se decidió suspender las movilizaciones previstas en el próximo mes, reclamando el traslado del centro de recepción de menores, y que "El Hogar" como se le conoce en la localidad, vuelva ser una residencia para menores por la llamada telefónica de la vicepresidenta Oltra, que le comunicó que su departamento tiene un plan para trasladar a los menores a otro sitio.

Carrascosa indica que han pasado dos años difíciles, porque Buñol es una localidad pequeña, sin apenas policía local, y aclara que afortunadamente no se han producido incidencias importantes, pero sí algunos altercados que han generado problemas de convivencia. La alcaldesa afirma que no sabe a que localidad se les va a trasladar, pero sí que pide que sea un sitio grande, con ofertas de todo tipo para que los menores, hasta que se resuelva su situación, puedan hacer alguna actividad y que no sea otra localidad pequeña donde los incidentes se magnifican.

La alcaldesa, señala que el traslado podría ser a mediados de febrero, y aunque agradece el compromiso de la vicepresidenta Oltra indica que " vigilará" que se cumplen los plazos..