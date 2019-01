Borja Ruiz llama a cerrar filas en el Unicaja Almería

Visto el encuentro y vistos números que dejó, “es complicado de explicar”, dicho en las palabras de un Borja Ruiz que matiza algo importante: “No se menospreció al rival ni se pensó que no hay que luchar todos los partidos, porque sabíamos que ellos tienen sus jugadores y sus bazas, que vienen aquí, en donde nunca habían jugado, contra el equipo que más títulos tiene de la historia, el que siempre intenta ganar, y Manacor hizo un partidazo, le damos la enhorabuena porque jugaron muy bien y no supimos reaccionar, no supimos lo que hacer cuando íbamos por debajo del marcador, que fue casi todo el partido, menos el set de ganamos y al principio, que estábamos bien y nos caímos sin motivo y sin razón aparente”.

Lo de después, todo el mundo pudo verlo, que “al final el equipo no reacciona, no acaba de funcionar”, y por eso “hay que buscar soluciones porque viene la Copa ya, quedan tres semanas, hay que coger confianza”. El central también subraya que “los entrenamientos están siendo buenos, que es lo que no cabe en la cabeza porque se está haciendo muy bien y luego no se refleja en los partidos”. Si lo que hay que hacer es trabajar más, “pues trabajar más, y a ver si en el próximo partido contra Melilla allí, que es donde se juega la Copa, se puede dar una buena imagen y sacar el mejor juego”. Por lo tanto, la cuestión “es mental, seguro, es psicológica, los jugadores no tienen confianza y hay que confiar en el compañero”.

La orden de Borja Ruiz es precisamente “confiar mucho en el compañero, apoyar, intentar salir de esta situación, porque se viene de perder contra Teruel, de perder con Manacor pese a que los entrenamientos son de un nivel altísimo, pero no lo reflejamos en la pista”, manifiesta para añadir que “no se puede desconectar tras haber hecho una primera vuelta muy buena, once de once, porque esto sigue, los rivales quieren ganarte, esto no se acaba aquí, hay que seguir ganando si es que se quiere optar a tener el play off como líderes, pese a que está muy difícil porque

tendría que perder Teruel por algún 3-0 o 3-1 y está jugando muy bien”. Mejor que eso es “sacar la mejor versión porque quedan desplazamientos muy difíciles en Palma, Ibiza… si bien todo es complicado porque viene Manacor y te gana”.

En este ejercicio de autocrítica residen las ganas de lograr mejorar: “Nos ponemos las pilas, cambiamos el chip, confiamos el uno en el otro, nos ayudamos… yo sé que este es un equipo con mucho carácter, que cuando un jugador no va hay otro que le chilla y le exige, pero al final hay que buscar soluciones para ayudar mejor al equipo y todo irá para arriba”. Nada ha cambiado de los elogios de los meses anteriores sobre la calidad, pero sí el rendimiento: “El equipo sabemos el que es, formado para ganar títulos, pero que no se está viendo reflejado muchas veces en el campo porque hemos fallado en momentos en los que no había que fallar, en muchas ocasiones no se lucha… no está confeccionado este quipo para eso”.

Más bien es “totalmente al contario, y si miras jugador por jugador sabes el equipo que hay, con carácter, agresivo, que lucha cada balón, y es lo que no se está haciendo ahora y lo que hay que cambiar; hay tres semanas para hacerlo y son días suficientes para ello”. Expulsando todo tipo de conjeturas malintencionadas, “no ha pasado nada interno, sino que en Teruel pierdes sin que el rival ponga de su parte mucho, dijo ‘si Unicaja no recibe ni hace nada le regalamos el balón y que fallen ellos’, y fallas, fallas y fallas, y ves que no entra, viene Manacor y más de lo mismo, meten saque, juegan bien y defienden más, y nosotros no encontramos soluciones, y te va restando confianza, los atacantes no acertamos y eso sigue restando, ves que el compañero falla y también se resta confianza…”.

Es evidente que eso “nos preocupa a nosotros y preocupa al entrenador”, añade el cartagenero, porque “ante las adversidades y momentos malos, que vendrán más, como también habrá buenos, hay que encontrar soluciones en el campo; fuera del campo es que ha terminado y hemos perdido, así que a buscarlas dentro”. Ese es el paso a dar en Melilla, donde el central se espera “un partido muy duro porque ellos están en su casa, contra Teruel perdieron por 0-3 pero luchando y contra Unicaja harán igual”. Por lo tanto, será ante “el mejor Melilla, que ni mucho menos va a ser lo que vino aquí, y además saben que anímicamente estamos tocados y van a intentar jugar con eso”, puntualiza Ruiz.

La solución es “no hacer caso a las dos derrotas que llevamos, trabajar muy bien esta semana, jugar el mejor partido posible y aprovecharlo porque es el escenario de la Copa del Rey, tanto el entrenamiento previo como el partido, para en esos momentos coger las mejores referencias y volver a la senda de la victoria”. El hecho de tener a este rival y a UBE L’Illa Grau en los dos choques previos a jugar la Copa “está muy bien porque con uno de los dos se disputará la semifinal, y por tanto viene genial para saber cómo están los dos si bien se sabe que están fuertes ahora, con L’Illa Grau luchando arriba por el play off y con Melilla yendo a más, cómodo y jugando muy bien partidos complicados como el de Vecindario y este pasado frente a Teruel”.

Se aprovechará, seguro para “coger todo lo posible de cada jugador de enfrente y estar mejor preparados para un Torneo del KO en el que evidentemente no se llega como favorito: “Aunque fuésemos primeros el papel de favorito lo habría tenido Teruel, y ahora más todavía; creo que no somos favoritos ni mucho menos, pero en muchas otras ocasiones, y llevo aquí nueve años, no hemos ido favoritos y hemos ganado, hemos ido como favoritos y hemos perdido, y cuando nos han dado más por muertos hemos ganado mejor todavía, entonces, como he vivido todo de todas las maneras y formas, da igual lo que se piensen; hay que ganar los dos partidos si se quiere ganar el título”. Además, lanza un aviso: “A un equipo como Unicaja, con el plantel que tiene, si lo das por muerto es que no sabes de voleibol, por muy mal que esté jugando”. Por tanto, reconociendo que “no se llega en la mejor situación anímica, hay dos partidos para cambiarlo y si se juega el mejor voleibol que se tiene, este bloqueo puede ganar la Copa perfectamente”.