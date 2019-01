"La colección de Roberto Polo es la más importante que ha llegado a España desde la de Thyssen"

La colección de Roberto Polo es la más importante que ha venido a España desde la de Thyssen. Así lo ha asegurado el delegado de la Junta en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, que ha avanzado que esta semana mantendrán la reunión definitiva con el Ayuntamiento de Cuenca para saber si les ceden o no la Casa Zavala.

Godoy ha recalcado que el consistorio tenía “un compromiso” con Roberto Polo y con la Junta para ceder este espacio museístico, y que después ha decidido organizar en las mismas fechas la exposición de Cruz Novillo.

Ha pedido que desde ninguna institución se ponga en duda la importancia y el valor de la colección Polo, la más relevante que ha llegado a España desde colección Thyssen.

Godoy también ha reiterado el ofrecimiento que desde el Patronato de la Fundación Roberto Polo van a trasladar al Ayuntamiento en la cita de esta semana: que la exposición de Cruz Novillo inaugure la iglesia de Santa Cruz, y la de Polo vaya en las fechas previstas, desde el mes de marzo, a la Casa Zavala.

De no ser así, el delegado ha indicado que la colección no se podría ver hasta su instalación definitiva en el Archivo Histórico Provincial. Una fecha para la que aún falta, dado que todavía no está cerrada la futura ubicación del Archivo.

Godoy ha lamentado que, si no hay acuerdo con el Ayuntamiento, Cuenca corre el peligro de quedar retrasada respecto a Toledo.