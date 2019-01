El gasto social enfrenta a Gobierno y oposición en Algeciras

PSOE, IU y Podemos han cargado duramente contra la gestión del PP en materia de políticas sociales en el Ayuntamiento de la ciudad. Y todo porque se han hecho eco de los datos aportados en el informe sobre la situación de las políticas sociales en España, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Ese informe sitúa al consistorio algecireño entre los cuarenta ayuntamientos españoles con menor inversión social en sus presupuestos municipales, con una aportación media de 36 euros por habitantes.

Desde IU, la concejal María Luisa Guerrero ha afeado la falta de sensibilidad social del gobierno municipal del PP que lidera el alcalde, José Ignacio Landaluce. En los mismos términos se ha expresado Juan Lozano, secretario general del PSOE y candidato a la alcaldía de dicha formación política, quien asegura que “este informe no es más que otro ejemplo de la gestión deficitaria del PP algecireño, en materia de asuntos sociales”. Lozano asegura que, “si tras las elecciones municipales resulta ser elegido alcalde, apostaré por dicha materia dándole un vuelco a la inversión social desde el Ayuntamiento”.

El coordinador general de Podemos Algeciras, Alejandro Gallardo, ha afirmado que es "absolutamente bochornoso y alarmante que una entidad independiente estatal vuelva a encender la alarma sobre la falta de políticas sociales por parte del Gobierno algecireño, porque está asfixiando a las familias más necesitadas de Algeciras”.

La respuesta de la concejal de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, no se ha hecho esperar, asegurando no dar crédito a las denuncias de ambas formaciones, defendiendo que los gastos destinados a esa materia son "realistas". La edil del PP ha asegurado que “la Atención o Asistencia primaría no es sólo una cuestión económica, sino que entra también el dar u ofrecer todos los recursos y alternativas disponibles”.

Paula Conesa ha recordado que actualmente se está llevando a cabo el adelanto de la ayuda a la dependencia, a través de un servicio municipal, gracias al cual no hay listas de espera, así como la mejora en las condiciones laborales de las auxiliares de ayuda a domicilio. En este sentido, según la concejal, los presupuesto municipales para 2019, han sido aprobado con un incremento de 2 millones de euros para gastos sociales, es decir, para este año, el Ayuntamiento invertirá 9 millones de euros en ayuda a los demás.