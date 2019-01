Uno de los miembros del jurado del caso Ibar se retracta

Según ha informado la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, una de las personas integrantes del jurado que declaraba culpable de un triple asesinato al preso de origen vasco y cuya identidad se desconoce ha comunicado su decisión de retractarse de su decisión de apoyar el veredicto de culpabilidad de Ibar.

Cadena SER

La decisión fue comunicada la mañana del martes, primer día hábil, ya que el lunes fue festivo en Florida. Según la asociación, uno de los doce miembros del jurado, se puso en contacto con el juzgado de la ciudad de Fort Lauderdale (al norte de Miami) e informó de su decisión de retractarse del veredicto unánime de culpabilidad.

En Cadena SER Euskadi, el portavoz de la asociación, Andrés Krakenberger ha asegurado que "está todo muy abierto, aunque lo más probable es que no prospere y que todo vaya a seguir igual". Según ha explicado, "la mayor parte de los precedentes en casos parecidos no ha producido ningún cambio en un procedimiento pero, planteada nuestra moción, que pide que se anule el veredicto y se reanuden las deliberaciones del jurado, el juez tiene absoluta libertad para poder decidir lo que estime opotuno: desde no admitir a trámite nuestra petición, admitirla y anular el verredicto y mandar al jurado a seguir deliberando, hasta anularlo directamente él".

A juicio de la asociación, la forma en que se produjeron las deliberaciones del jurado y la retractación del veredicto por parte de uno de sus miembros "puede ser jurídicamente cuestionado" por resultar fruto de una "influencia externa impropia o porque el jurado no haya acatado las normas de deliberación".

La defensa pide también entrevistar a un miembro suplente del jurado por su posible exposición a información sobre el caso de Ibar fuera de los tribunales.

Por todo ello, los letrados de Ibar piden al tribunal que anule el veredicto y permita que el jurado continúe deliberando sobre la culpabilidad o inocencia del español, sobrino del fallecido boxeador español José Manuel Ibar "Urtain", acusado de un triple asesinato cometido en Florida (EE.UU.) en 1994.

